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伏兵星來襲！「四生肖」職場危機重重…當心小人暗箭傷人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為職場不順，壓力大示意圖。圖／AI生成
圖為職場不順，壓力大示意圖。圖／AI生成

伏兵星，在紫微斗數中是一顆帶著「隱伏衝突」性質的星曜，這些衝突無法一眼看見，甚至藏得很深，象徵暗流、爭議、誤會、暗箭難防的局面。紫微斗數一點通 姚本軍老師分享，今年有四個生肖將明顯受到伏兵星影響，可能遭遇重重危機，需特別留意人際關係、內在懷疑與職場壓力。

🐍 生肖蛇：天人交戰 自我懷疑

2025年伏兵星對於生肖蛇而言，整年工作節奏都會像是一場「內在戰爭」。蛇容易糾結，明明計畫周全，仍然自我懷疑，在最後一刻猶豫不決。

職場上，蛇也因為太過敏感或誤判形勢，得罪人而不自知。蛇過於堅持己見，會讓同事覺得難以配合，壓力山大。建議蛇要穩定情緒，用更細緻的態度應對，化解外界衝突。

🐷 生肖豬：向外計畫 暗藏風險

2025年生肖豬的人能量不穩，向外發展潛藏風險。當豬要拓展事業、轉職或跨領域合作時，必須提高警覺，伏兵星會讓豬看似順利的合作案暗藏變數，可能因為文化差異，溝通不良或最後卻落空。

2025年是豬打破舒適圈的轉捩點，建議與外界交流時不要流於表象，也不要輕信對方。

🐮 生肖牛：職場緊張 被邊緣化

伏兵星對生肖牛最直接的影響，是職場內部權力分配的問題，可能有工作重疊、人事調動不明確、同事爭功諉過、甚至遭遇敵意與排擠。

2025年牛會覺得自己工作很辛苦，卻被人低估或誤解，甚至會有種「邊緣化」的感覺，而引發情緒波動或是有了離職念頭。建議牛此時不要硬碰硬，要更柔軟、更有智慧，「知進退、懂策略」，避開紛爭在亂局中累積實力。

🐰 生肖兔：表面如常 內心焦慮

伏兵星對於生肖兔來說，容易左右內心的安定、自我價值與精神狀態。2025年兔的職場心理壓力增高，表面看起來一如往常平和，但內心波濤洶湧，會有「明明做了很多卻被忽略」、「努力也是徒勞無功」的挫折感，若未能及時轉換情緒，這些壓力甚至會影響到家庭、人際、或自身健康。

建議兔重新思考成功的定義與自我價值，不要否定自己，找回專屬你的工作節奏。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

紫微斗數 生肖

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