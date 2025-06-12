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偶爾也該休息！3星座對自己太嚴格...獅子愛面子不能輸、他目標訂太高

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda在節目中分享3個對自己十分高標準的星座。圖／AI生成
星座專家Amanda在節目中分享3個對自己十分高標準的星座。圖／AI生成

把自己逼太緊容易造成身心問題，適當休息才能走更長遠的路。星座專家Amanda在節目《命運好好玩》中分享3個對自己十分高標準的星座，提醒民眾在忙碌之餘也要照顧自己。請參考太陽、月亮、上升星座。

TOP3 獅子座／面子問題 無法將就

獅子座過於在意別人目光，雖然會成為他前進動力，但也會過度自我要求，想要百分之百展現自己，導致對自己要求非常高，加上獅子座對他人很乾脆，總是會一肩扛起所有責任，不希望別人幫助，帶給自己過大的壓力。

TOP2 天蠍座／不能容許 出現失誤

天蠍座對於自己不關心的領域，會表現得毫不在意，但在他有興趣、在意的領域，會非常高標準，一定要非常投入，會覺得「既然要做，就要做到最好」，會把所有阻礙都想過數遍，不容許自己犯錯，並做好相對應的準備。

TOP1 摩羯座／要求更好 非常自律

摩羯座從小就覺得「應該做得更好」，會給自己非常大的人生目標，在過程中，如果犯了一些小錯誤就會非常懊惱，不會放過自己，並過度要求自己。並且摩羯座是非常自律的星座，一年開始總有年度計畫、月度計畫，不允許自己休息，總是會將計畫放在心裡，要求自己一定要實行。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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