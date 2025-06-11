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不用減肥了？三大生肖「天賜富貴肉」…人越胖財越旺

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為胖胖的人富貴有福氣示意圖。圖／AI生成
圖為胖胖的人富貴有福氣示意圖。圖／AI生成

傳統認為，體型福泰的人比較富貴，比較有福氣。就命理學角度，也有身形圓潤發福，象徵好運富貴，甚至會有財富進門。搜狐網分享，「三個生肖天賜富貴肉，越胖越有錢」，快看看你上榜沒。

🐷 生肖豬：天生福相 圓潤帶財

屬豬的人，常被形容為「富態十足」，從性格上看，豬大多隨和寬厚，樂觀開朗，不愛與人爭執，生活態度豁達。隨和的性格讓他們好運不斷，對金錢也有自己的敏銳直覺。據說，屬豬的人越發福，生活越是富足，荷包也滿滿，「圓潤是福」正是他們最佳寫照。

🐮 生肖牛：生活優渥 富貴逼人

一說到屬牛，多半會聯想到踏實、勤奮、不輕言放棄，牛不急功近利，總是一步一腳印耕耘。當牛開始發福，通常意味著生活趨於穩定、事業也有所收穫。牛的發福，並非虛胖，而是內在底氣與財富實力讓他們產生的富貴感。

🐲 生肖龍：份量十足 氣場全開

屬龍的人向來在十二生肖中貴氣非凡，他們生來自帶強大氣場。當龍體態逐漸豐腴，更增添一種不容忽視的威儀與自信。有份量的龍，在人際關係與事業發展上常有貴人相助，能快速累積人脈與資源。所謂「胖得有型、胖得有勢」，說的正是富而不俗、厚而不浮的屬龍之人。

圖/聯合新聞網製作
圖/聯合新聞網製作

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 生肖 減肥

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