作為命理師，我為何選擇報憂不報喜？

圖／canva (作者自製)

無論是在論命的過程，或是上課時的案例討論，我最常聽到的一句話就是：「你能不能說點好的，或是說點讓人聽起來會高興一點的事？」

最經典的案例是某個客戶臨危受命準備要接班，但是內有心存觀望的老臣與強勢的手足，外有難搞的供應商與合作夥伴，因此想要問問未來的工作運勢。

從命盤分析的角度來看，的確有一場硬仗在等著她。

我除了提醒她手足鬩牆與團隊管理可能面臨的困境之外，面對市場競爭也有官司之象。

客戶嘆了一口氣，沈默了一會兒，隨即表示「再繼續交談下去，心情會更差！」，我還沒來得及回應，她就按下通話終止鍵！

我該慶幸自己賺到了半小時？ 還是慶幸自己沒有被客戶要求退費？

有些人批評命理師的行銷模式，就是販賣恐懼。讓人心生恐懼，所以在論命之後可以繼續兜售「開運商品」或是「祈福改運」的服務給客戶，以賺取更豐厚的利潤。

然而，在我的網站中，只有數百篇的文章，沒有任何開運品的行銷或促銷，也沒有「改運」的服務。甚至連我的論命服務也很少發文行銷，所以常常會接到讀者來函詢問：「請問你有提供算命(算流年運勢)的服務嗎？」

我唯一會發文行銷的，是我的課程，目的是希望大家能透過學習，深入地認識自己，理解他人。

但是，用「恐懼」來製造足夠的動機與誘因，進而來上課，這個邏輯聽起來有點蠢。

升學補習班的廣告訴求向來都是「來補習讓你考高分、進入第一志願！」，而不是「來補習，讓你免於考試不及格！」，不是嗎？

無論從哪個角度來看，「販賣恐懼」都不會讓我因此而獲利。

專業但不討喜的烏鴉

作為一隻專業的「烏鴉」，就不得不討論一下自己的命盤。

官祿宮中的破軍代表突破、創新，讓我一度相信職涯中在各類不同的新創(Start-up)公司任職，就是兌現「破軍化祿」的現象。

但是，這個現象只解釋了「破軍」，「破軍化祿」雖然也代表「敬業」、「工作量大」以及「頻繁地換工作」，卻沒有闡釋同宮的「廉貞」與「鈴星」。

廉貞的星性精明詭譎，具有超越一般人的第六感；命、身宮有廉貞的人，對任何人事物有著超級敏銳的洞察力。而官祿宮有廉貞，則意味著在工作的領域，坐命者有著超強的直覺能力。

而廉貞與鈴星同宮形成「灰色思想」的組合，那麼對於人事物自然不會抱持「無可救藥的樂觀」的觀點。

在職場的各種工作經驗中，我常因為客戶或是合作夥伴的一句話或是一個微不足道的行為，而開始懷疑對方的誠信或是合作意願。當這些個別的小小懷疑累積成有憑有據的質疑後，我就會向共事的同事、主管提出「警訊」，甚至開始籌劃備案或是評估損失。

不難想像，我最常遭受到的批評就是「負面思考」、「杞人憂天」; 的確，沒有人會喜歡一隻「報憂不報喜」的烏鴉。

然而，當一件又一件的專案、合作案一如我所提出的警訊，以「合作破局」告終時，眾人忙著收拾善後，卻少有人記得我曾經在遙遠的事前提出警訊。

有好長一段時間，我百思不解：「這麼多顯而易見的『警訊』，為什麼眾人都視而不見呢？在一次又一次的教訓後，仍然犯下類似的錯誤呢？」

深入研究命理之後，我終於恍然大悟 – 我眼中「顯而易見」的警訊，只對我自己是「顯而易見」，對大部分的人來說是「視而不見」！

這是因為第六感超強的廉貞、善於拆解的破軍，以及造成「灰色思想」的鈴星，才會讓我看見那些對他人而言未必明顯的蛛絲馬跡。

以命理為業之後，「報憂不報喜」的烏鴉特質絲毫未曾改變。即便客戶特意有所隱瞞、迴避，我仍能從互動中的蛛絲馬跡，拆解分析當事者的真正問題與處境。

然而，即便我這隻專業的烏鴉拼命地提醒，視而不見或充耳不聞的情況仍然比比皆是。

想要轉型的企業主A，前來詢問「自創品牌」的可行性。

由於大限官祿宮的星曜組合並不理想，勢必增加轉型的困難度，再加上大限的僕役宮頗為凶險，意味著缺乏得力的助手與可信賴的合作夥伴。

因此我的建議是「不宜冒進」。

但是A認為代工事業毛利甚低，「品牌」是唯一的活路，無論未來路途多麽險阻，他都執意要做。

在力勸無效的情況下，我提醒他量力而為。初期最好以小規模的方式進行，等到基礎穩固之後，再擴大規模。

不到兩年，A就開始多次緊急求援。

原來，A為了「自創品牌」投入相當大的資金，在自有資源不足的情況下，只好引進外來的資金。但也因為時間的壓力與事前未做足功課，導致識人不清而引狼入室，面臨必須放棄先前的投入，並且被迫交出經營權的困境。

在討論的過程中，A一再強調 : 是因為我給了「Green Light」(認同可行)，所以他才大張旗鼓地投入資源。言下之意，頗有埋怨命理不準的暗示。

其實，對於這種「出事才來甩鍋」的人性與心態，我早已屢見不鮮、見怪不怪了！

明明工作運勢不佳，卻要硬撐、戰戰兢兢地待在原公司，直到被裁員了才怨天尤人。

即便事前再三提醒，留意自己的信用，最終還是當了別人套利的人頭，才來悔不當初。

我暗自忖度：是我的表達出了問題，讓人誤解？ 還是我這隻烏鴉的叫聲不夠響亮，無法引起當事者的目光及注意？

被視為「吉祥廢物」的喜鵲

「到底命盤當中能不能看出一些美好、令人高興的事物？」某次課後討論中，學員Lisa提出了一個令她困惑許久的問題。

「當然可以啊！」我不假思索地回答，否則人生不就太過悲情了？

某個上市公司的負責人，一直是我「雙星組合」課程中的案例。坐命者的前半生極具戲劇性，不僅承擔了家族事業的重任，也積極地參與政治、經濟發展活動。

雖然不是殺破狼坐命，但是坐命者也歷經了事業上的轉折，進入了沈潛期。

隨著課程的持續進行，我發現坐命者即將進入人生的「爆發期」，在事業與財富面向應該會有所作為。

於是在課堂上，我做出了觀察與結論：該公司的股票應該可以投資。

剛開始學員們面面相覷，露出懷疑的神情；畢竟對非專業人士來說，這家上市公司的知名度不高，業績平平，而股價也長期在低價盤旋。

為了讓我的預測在日後的課程中可供驗證，我也買了幾張該公司的股票，並在每一期的課程中驗證投資績效。

多年來，該公司的股價翻了兩倍，也間接驗證了我對當事者命盤的分析與預測。但我不會追問每個學員是否依循我的建議而投資，畢竟我的課程是命理教學，而不是投資教學。

這些年來，閒談中有些學員透露了投資成果。

生性保守的太陰、天同，因為相信我的判斷與建議，所以小買幾張表達支持之意。也有人半信半疑，始終抱著觀望的態度，而錯失了最佳的投資時機。

花錢不手軟的殺破狼則放手一博，大買數十張股票，並在股價翻倍時全數賣出，然後向我炫耀：「每次搭高鐵來上課的交通成本以及學費都賺回來了！」

有些學員則嫌目前的股價太高，沒有獲利空間，而頻頻追問是否有其他投資標的的建議。

這不禁讓我想起股票市場流傳已久的投資心態 - 「跌到600塊的台積電不敢買，漲到1000塊的台積電買不起！」

並不是每個負責人的命盤都與公司的股價有著亦步亦趨的連動關係，其中涉及公司的股權結構以及負責人的資產分佈。

如果命盤與股價走勢真的這麼容易判斷，那麼我早就應該專心使用命理工具來研究股市與投資，何苦還要當個有一餐沒一餐的命理師？

不過這個有趣的命理實驗也反映出一個現象：「事前告訴你一個『好消息』，你會相信嗎？」

變形的「倖存者偏誤」

從論命的實務經驗來看，坐命者的提問五花八門，並不是由命理師來決定什麼問題可以問或是什麼問題不能問。

有些人針對特定的問題提問，例如：工作的選擇、婚姻的決定，是否要創業、投資？ 有些人則是希望由人生的各個面向來了解自己的未來。

我的原則是有問必答，無論是機會還是風險。但是大部分的情況是：機會中帶有風險，挑戰中隱藏著機會。

從接收者的角度來看，這些帶有風險的機會，就像品嚐一條肉質鮮美細嫩的魚，過程中要不斷地挑出魚肉中的細刺；稍不留神，就會吃進細刺，不是干擾品嚐，就是卡喉造成傷害。

如果提問者所預期的機會，是可以大口品嚐、大快朵頤的牛排，但是我給出的預測卻是一條必須小心翼翼品嚐的鮮魚，就會形成預期的落差。也會讓提問者的感受聚焦在「令人不舒服的風險」，而不是「機會」。

而這種預期落差，會讓提問者的感受變成：「你怎麼總是報憂不報喜？」

實際上，「報憂不報喜」的現象，還可能源於統計上的誤差 —— 這個誤差來自於「變形的倖存者偏誤」。

任何的預測，都需要靠實際發生的結果來修正或調整，以提高未來預測的準確度。

命理的預測也不例外。

尤其是面對上述「風險與機會並存」的情況下，究竟是機會大於風險，最終結果是否極泰來？ 還是風險高於機會，好運只是曇花一現？ 都需要靠實際的結果來驗證。

從實際論命的經驗來看，我由客戶反饋所得到的資訊，負面結果遠多於正面結果，也就是客戶向我「報憂」的比例遠高於「報喜」。

無論是失戀、婚姻感情上的挫折、破財、被裁員、健康出了狀況、因意外受傷、有官司是非，當客戶遇到這些預測兑現時，不是無奈地向我反映「命理相當準確」，就是積極地向我求援，尋求解決方式或是避免更大的損失。

因此，「報憂」面向的預測，透過數量較多的反饋與結果，得到了優化(其實更該稱為「憂化」)，準確度與解析度也得以大幅提升。

同時，也由於人們更傾向在遇到困難時才會求助命理師，讓「命理師的精準預測總是負面」這種錯覺變得更加明顯。

相反地，客戶反饋中「報喜」的比例偏低，可能是因為這些傳統觀念中的「好事」(好運、機會)，當事者都會歸因於「自我」：我的努力、我的能力、我的堅持、我的運氣好。

更何況，有些機會帶有風險，最終得以兌現是因為「我的努力」，事情才有好的結果。

既然都是「自己的功勞」(甚至是自己的運氣好)，這些「好事」的結果本應如此、理所當然，又有什麼值得與他人分享的呢？

除了前述可以公開觀察的公司股價之外，有關坐命者個人的「好事」(如升遷、發財、姻緣)，我往往都是透過第三者間接得知，或是若干年後坐命者遇到新的人生難題，再次論命時才得知。

在「好事是靠自己，壞事要怪命運」的心態下，「報憂」的預測因較快得到驗證而被放大，而「報喜」的預測，只能算是斷線的風箏，隨風而去，下落不明。

「損失規避」的心理影響

「損失規避」心理（Loss Aversion）指出，人們對於損失的敏感程度，遠高於對相同數額收益的敏感程度。換句話說，失去某樣東西所帶來的痛苦，遠遠超過獲得同等價值物品所帶來的快樂。

這種心理機制，深刻影響了人們對負面預警的回應。

當人們接收到一個可能帶來損失的預警時，譬如「如果不採取行動，未來可能會面臨財務危機」或是「若不調整健康習慣，將會增加罹患疾病的風險」，這些警告會直接觸發人類本能的損失規避心理，激發強烈的不安全感，促使人們迅速採取行動來避免損失。。

相較之下，當人們接收到正面消息時，譬如「如果努力，可能會有某種收益」，這種正向的動機雖然令人愉悅，但其推動力往往不及損失帶來的警示效果。因為人們的心理天平更偏向於「避免壞事發生」而非「讓好事發生」。

因此，人們逐漸發展出一種「只想接收正面消息，所以就不用改變；不想接受警訊，因為自己可能被迫要改變」的複雜心理機制。

由這種心理機制演化而成的「不到黃河心不死」的心態，往往逼得我非得「醜話說盡」才有可能勸阻當事者，在論命的過程中也屢見不鮮。

前述的企業主A，即便我好言相勸，仍認為「品牌」是唯一的活路，無論未來路途多麽險阻，他都執意要做。

即便我一開始就表明反對、勸阻的立場，當事者也要死打爛纏地磨耗，用不同的假設情境，企圖避開命理中的預測警訊。

事後證明，我的「有條件假設與建議」，變成他心中命理預測的認可與贊同。一旦認為自己拿到了「Green Light」，先前的提醒、建議與條件限制就拋諸腦後了！

面對客戶事後的埋怨與甩鍋，雖是見怪不怪，但更令我瞠目結舌的是他的提問：「如果我還能籌到一筆資金，未來還有東山再起的機會嗎？」

「無可救藥的樂觀」真的是件好事嗎？ 還是要用「毀滅性的災難預測」，才能讓他回到現實，適時停損？

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夫妻宮與官祿宮分別有地空與地劫的客戶C，婚姻感情以及工作皆不順利; 因此來問下一個大限的運勢，看看是否有枯木逢春、否極泰來的可能性。

C的下個大限走到本命官祿宮，即將兌現大限命遷線「空劫對照」的不良格局，容易有天馬行空、不切實際的念頭，甚至造成決策錯誤。

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既然「空劫對照」的不良組合已經作用在C的夫妻宮與官祿宮，造成婚姻感情及工作事業上的不如人意，這個負面的作用力勢必也會對她的下一個大限造成影響。

我在心裡思索的是：「我應該提醒她，運行『空劫對照』運勢容易崎嶇不順嗎？ 還是，我應該用『正向的力量』鼓勵她？」

我選擇了後者！

於是，我對C解釋：「下個大限大限的官祿宮有廟旺的太陽化權，而這個宮位正是本命的財帛宮，如果現在好好準備，學個一技之長，下個大限必然有所發揮，工作及財務狀況一定會有所改善！」

C回給我一個大白眼，輕蔑地說道：「如果下個大限運勢還不錯，我為什麼還要學一技之長？ 我就等著好運兌現就好了！」

我靜靜地看著她，不發一語。

官祿宮有化權，既可代表掌權，也可以代表兼職; 財帛宮有化權，雖然意味著坐命者可以掌管財務大權，但也隱含著「財務緊縮」的可能性。

廟旺的太陽在財帛宮，意味著只有正財而無偏財運，也就是「太陽底下無輕鬆之財」，要辛苦打拼才能有所獲得。

我彷彿可以看到C在下個大限的故事發展：在異想天開的念頭下，開始坐以待「幣」的日子，但是逐漸兌現坐以待「斃」。最後只能靠著兼差打工、辛勞工作才能維持生計，『空劫對照』運勢崎嶇不順之象隱隱若現。

我再次思索：「我應該傳遞這個尚未發生但可能性極高的『壞消息』嗎？」

我選擇了向C解釋太陽化權在官祿宮及財帛宮的各種可能性，但是淡化了「空劫對照」的負面影響力。

但是C顯然不為所動，對於未來依然抱持著守株待兔的心態，認為好事終將發生。

我不禁懷疑：「我的『報憂』是否力道太弱而不夠『憂』，所以讓當事者的『損失規避』心理無法啟動？」

報憂烏鴉的良心

幾週前，學員Lisa拿著朋友所提供的命盤，和我討論她的分析與觀點。

「我已經排出朋友的第四大限，看著他的命盤並且對照目前的狀況，的確兌現婚姻觸礁、事業不順的現象。

他的問題是：『我什麼時候才能走出這個困境？』，他才剛進入這個大限沒多久，我實在不忍心告訴他，還需要七、八年的時間！

我以前總是認為你的觀點和分析很負面，但是現在終於可以理解命理師的難為之處。我也很希望能夠說些好話來安慰他，但是又感覺說好話其實是在欺騙他 ….」Lisa說出了心中的兩難與困惑。

面對這樣的問題，總讓我不斷地反思自己的角色和原則。

命理師只是命盤的解譯者，用專業的角度以及真誠的態度來協助客戶解讀命盤。而命盤反映了坐命者的行為模式、心態與價值觀；真正該對命盤負責的，是坐命者自己。

其實，報憂，或許應該正名為「提醒」，並不是為了帶來恐懼以達到商業的目的，而是為了幫助客戶看清人生中可能潛藏的風險，進而找到應對的方法。正如醫生會提醒患者健康的隱憂，並提供治療建議。

而命理師的專業價值也在於誠實地解讀命盤，協助客戶未雨綢繆，降低風險。當我點出挑戰或風險時，其實並不只是問題的傳遞者，而是希望客戶能避開一相情願的樂觀所造成的盲點。

從心理學的視角來看，人性有時會傾向於逃避負面的訊息，更樂於選擇聽取讓人感覺舒服、高興的答案。然而，短暫的安慰或許可以取悅一時，但它無法帶來真正的改變，提供有效的解方。

相反地，報憂(提醒)或許能促使人們進一步思考現實，採取行動去調整自己的方向與策略。讓人們在壓力中找到改變的力量，在迷霧中看清未來的路徑。

更重要的是，報憂(提醒)的背後是真誠與關切。只有真正為客戶著想，才能夠坦然地說出問題可能的發展方向，而不是為了迎合他們的期待而粉飾太平。

在我的價值觀裡，「報憂」(提醒)從來都不是一種否定人生的手段，也不是牟利的商業策略，而是一種提醒與協助。當我們有勇氣去面對挑戰，並用智慧去化解危機，才能真正抓住命運所給予的每一個機會 - 無論它是改變還是發展。

危機或許是轉機，但是看似大好的機會是否也有可能是危機呢？

如何辨識，如何掌握，如何避免，或許是我們終其一生都需要面對的課題！

我不只報憂，也提醒機會或轉機的可能。

問題是：你是否能接受「機會與風險並存」的現實？

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