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夏至禁忌曝光！開運要拜土地公…命理師曝「1職業」有拜有業績

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為夏至拜拜示意圖。圖／AI生成
圖為夏至拜拜示意圖。圖／AI生成

夏至節氣將至，今年落在國曆6月21日上午10時42分0秒交節氣，當天也是農曆5月26日。夏至當天，太陽幾乎直射北回歸線，也是北半球白晝最長，黑夜最短的一天。

命理師柯柏成臉書分享，夏至是24節氣中中的第10個節氣，《周禮·春官》載：「以夏日至，致地方物魈。」周代夏至要祭神，祈求消除疫病和災荒。在古代冬至祭天，夏至則祭地，夏至雖熱，但要到大暑前後才是天氣最熱的時間。

柯柏成也點出夏至有許多禁忌，包括不要長時間曝曬在日頭下、不能熬夜、不能行房。

▍別過度曝曬

以科學的觀點來看，夏至陽氣最盛，日照強烈，古人更認為長時間暴露在烈日下會損耗元氣，造成中暑或疾病。

▍不能熬夜

夏至晝長夜短，古人強調「子時必眠」，中醫認為熬夜會加劇心火旺盛，因此夏至最好在子時(夜間11時)之前一定要躺平睡覺。

▍不能行房

古人認為，夏至天地磁場在交換，當天受孕會導致胎兒發育不良，對小孩不好。有些奇門遁甲學派則認為，夏至行房會導致精神不振，得用好幾天的時間才能調養回來。

柯柏成老師分享，古代夏至要「祭地」祈求豐收，明清皇帝夏至會率領文武百官到地壇舉行祭典。現代人也可以在夏至拜土地公，祈求下半年豐收，尤其房地產相關從業人員更是要拜土地公，保佑有好業績。

▍純陽時吸收陽氣

老師也分享開運絕招，除了夏至起至農曆七月初一前，連續吃三天的桃子開運法，還可在夏至「純陽時」，也就是早晨5時至7時之間，面向東方對著太陽深呼吸9次，想像陽氣順行串流到全身，以增加純陽之氣，去除楣運，建議盡量走到戶外或公園去吸取陽氣，不得以才在家裡深呼吸。

▍天上掉下禮物 恐是禍

老師也提醒，夏至一過就進入十二消息卦的「天風姤卦」，可能會有不期而遇狀況發生。可能是許久未聯絡的老朋友、老同學突然找你，或是飛來艷福或者是發財的小道消息，建議都別理會，「天上掉下來的絕對不會是禮物，從天上掉下來的大多是災禍。」

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

夏至 土地公 命理師 中暑

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