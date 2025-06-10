農曆5月運勢(下)／虎犯小人、豬有豬隊友、這動物最慘「血光災+車關」

命理師湯鎮瑋老師分享「2025農曆五月生肖運勢大解析！牛、虎、兔、龍、雞、狗、豬要注意⚠️」影片，這裡指的是指命理上的農曆5月，時間從國曆6月5日到7月6日。

▍生肖牛／花費變大 掉東掉西

牛本月要多與長官、長輩廣結善緣，要多聽他們建議。牛本月容易掉東掉西，或是花費變大，可能有突然的支出，老覺得錢財左進右出不夠用，建議做好財務管理，如果出遊更要注意隨身財物，避免遺失。

要注意爛桃花，容易捲進複雜的感情關係，建議潔身自愛，多用正念去交朋友，盡量避免爭吵。牛本月很適合換造型，剪頭髮打扮一下，都是好的。

想要開運，可以穿戴紅色系衣服飾品，配戴血珀、紅繩、粉水晶，可以拜土地公。

▍生肖虎／易犯小人 沉默是金

虎積極進取，但本月人紅是非多，要當心小人招忌。本月虎要廣結善緣，不要對小事抓著不放。如果有好消息正在醞釀，虎請保持低調，不要搶先宣布，因為本月犯小人，一說出去可能就破局。

本月適合學習第二專長，也很適合沉潛自己，沉默是金，就能開運。虎本月如果要簽約，也要睜大眼睛看清楚各種細節。

想要開運，可以穿戴綠色系衣服飾品，配戴綠珀、綠色寶石，居家要保持乾淨，也可以噴香水會有好運，可以多拜綠度母，就能關關難過關關過。

▍生肖兔／容易內耗 請遠離是非

兔本月內心小劇場很多，有點多愁善感，對人或事很糾結。建議本月不要管閒事，在感情上、交友上越單純越好，越能遠離是非。建議不要內耗，凡事都化繁為簡，凡事別想太多，順其自然就好。

太陰星入座，利女不利男，女生正財不錯，男性則要注意交友界線，容易惹出感情糾紛。天喜星入宮，兔可能會傳出結婚懷孕生子的喜訊，也可以多去參加別人喜事，就會開運。

想要開運，可以多穿戴藍色系衣服飾品，配戴海藍寶、翁珀，可以拜觀音。

▍生肖龍／障礙多 快拜土地公

龍本月障礙比較多，會遇到很多事情突然變卦，也可能有病災或工作出現變化。湯鎮瑋老師分享，無常就是正常，保持正向，去接受一切變動，面對它處理它。對龍來說，本月需要考驗智慧，要多轉念。龍前半個月比較忙碌，下半月會回穩。

居家附近，若有人施工、動土容易影響龍的運氣，建議不妨去土地公廟拜一下，或是放九宮八卦鏡來化解。

想要開運，可以多穿黃色系、咖啡色、大地色系衣服飾品，配戴蜜蠟、黃水晶，可以拜土地公。

▍生肖雞／福星高照 注意口舌

雞本月福星入座，雖遇障礙，如果平常有廣結善緣，本月有望福報變現。建議本月雞要多行善布施，多多累積福德，好事會加倍，遇到不好的事，也要轉念當成消業。

雞想要脫單，本月很有機會，要廣結善緣。本月要注意口舌是非，多說好話。

想要開運，可以穿金戴銀，配戴白水晶、鑽石、金珀，可以多拜關公。

▍生肖狗／有血光災 當心車關

狗本月要注意血光災，可能會舊疾復發，建議可以多捐血化解。狗還要當心車關問題，行車走路都要注意，不要違規，要多注意保養車子、保險狀況，交通相關的花費會變多。

狗本月如果家裡有需要修繕裝潢，換家具、買賣房子也很適合，能轉運。

想要開運，可以穿戴紅色系衣服飾品，配戴血珀、紅繩、粉水晶，可以拜作明佛母。

▍生肖豬／就怕豬隊友來攪局

豬上月有點茫然，本月可以找到人生方向，建議保持積極向上的心情。豬本月要按部就班就好，不要孤注一擲亂投資或是亂作決定，都會破壞好運。

本月有翻盤的機會，天時地利人和，豬的運勢會回穩，會有正財。豬本月恐怕會有豬隊友，可能自己做好萬全準備，但是團隊裡卻出現別人拖後腿。

想要開運，可以穿金戴銀，配戴白水晶、鑽石、金珀、金銀飾品，可以多拜觀音。

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