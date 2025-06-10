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下半年會翻身！四大生肖財運開掛…天降意外財、升官又加薪

聯合新聞網／ 綜合報導
大發橫財示意圖。圖／AI生成
大發橫財示意圖。圖／AI生成

時間來到6月，今年下半年財運如何呢？搜狐網分享，有四個生肖財運如同開掛，下半年一定會翻身發財，快看看有你嗎？

🐯生肖虎：霸氣回歸 財運開掛

今年的生肖虎不一樣了，過去辛苦打拚的日子終於要畫上句點。虎憑著果敢行動力和超強判斷，今年職場表現亮眼，不僅有升職機會，還有機會領到豐厚的業績獎金。虎的投資運很給力，投資也有機會大賺一筆。總之，虎今年就是能翻身，財運旺翻。

🐍生肖蛇：靜靜布局 財富爆發

生肖蛇平時低調神秘，今年終於迎來大爆發。蛇靠著過人的觀察力和智慧，職場機會很多，蛇今年貴人運也強強滾，不論是合夥創業或內部升遷，蛇都佔盡先機，事業大有進展。財運方面，蛇正財偏財都旺，不只是薪水漲，還可能因為中獎或得到意外財而荷包滿滿。

🐒生肖猴：創意大發 財神來了

生肖猴聰明靈活，創意無限，今年終於收起玩心，開始認真衝刺事業。猴向來創意多多、點子滿滿，今年機會超級多，不管是在職場還是創業路上，猴都能找到舞台，大放異彩。猴事業運奇佳，除了主業賺錢，副業斜槓都有好表現，賺到荷包滿滿。

🐷生肖豬：苦盡甘來 荷包滿滿

生肖豬今年終於苦盡甘來，過去那些壓力、煩惱都離你遠去。豬工作上表現穩健，也被主管看見，獲得重用，收入自然水漲船高。更棒的是，豬今年偏財運也在線，有機會收到意外之財或投資回報，整體財運旺到爆。年底前，豬就是那個笑著過日子的人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 加薪

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