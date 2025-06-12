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運勢大爆發！「5生肖」2025年底前越走越順、好事連連

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／AI生成
圖／AI生成

時光飛逝，轉眼間，2025年已快走了一半，或許仍覺得沒有太多的變化，但是在十二生肖中，有幾位的運勢開始上揚，年底前會在不同的方面上大有斬獲，一起來看看是哪幾個生肖。

第五名：虎

充滿活力的虎寶寶，性情大膽奔放，做事情往往不輕易退縮，力求完滿成功，雖然他們常讓人感到壓力，但其實內心卻有著溫柔的一面，有時也會像隻貓咪，依偎在你身旁，虎寶寶在今年底前，感情運勢會越來越順，單身者有望脫單，步入甜蜜愛河中，若是論及婚嫁，年底前也有機會步上紅毯。

第四名：牛

個性內斂謹慎的牛寶寶，喜歡埋頭苦幹，不喜歡說太多自己的心情，他們擁有強勁的耐力，能夠孜孜不倦為目標而努力，但健康是所有一切之本，如果沒有健康，就什麼都沒有了，而在今年底前，牛寶寶的身體可謂頭好壯壯，越來越強健，因此可以利用今年，好好追求自己的目標，健康會是你最強的後盾。

第三名：龍

傳說中宏偉巨大的龍寶寶，個性爭強好勝，絕不輕易服輸，容易給人強烈的氣場，讓大家有時敬而遠之，不太能夠加以親近，但是在今年底前，龍寶寶的人際關係會越來越好，建議龍寶寶在年底前，可以好好建立人脈，有機會拉攏自己的團隊，對於未來工作上的發展，會有相當大的幫助。

第二名：馬

勇往直前的馬寶寶，精力旺盛，個性耿直，常會過於急躁，不懂得變通，因此往往也容易不聽老人言，吃了不少虧，而在今年年底，馬寶寶的財運上升，財庫有機會越來越飽滿，所以要多聽老人言，多請教長輩，不要一意孤行，就能獲得許多建議，在投資上有望步步高升，讓錢財滾滾而來。

第一名：猴

多才多藝的猴寶寶，無論做什麼事情，都很容易上手，只是心情較為浮躁，常常只精卻不能通，加上性情多變，容易有三分鐘熱度，而在今年底前，猴寶寶的運勢扶搖直上，所以自己如果有什麼目標，要記得持之以恆，不要鬆懈，就能在最後達成目標，讓自己名利雙收，開創一個全新的事業版圖。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

運勢 生肖

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