唐綺陽星座運勢週報：雙魚走出舒適圈 魔羯感情停滯

2025-06-09牡羊座短評：有不錯的表現機會。【整體運】今天的你很想付出自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面，今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方生起一

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