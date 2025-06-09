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唐綺陽星座運勢週報：雙魚走出舒適圈 魔羯感情停滯

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報6/9–6/15】

星象影響：水星進巨蟹、木星進巨蟹、海王星停滯

本週一水星進巨蟹，適合感性表達心意，但也當心不要內耗。巨蟹成為矚目焦點，眾人也會討論房子、家庭話題。週二木星進巨蟹，直覺與感性情緒被放大，巨蟹、天蠍、雙魚們迎來舞台。海王星停滯，不切實際的幻想開始破滅，可以好好展開新的階段。

12星座個別影響：

巨蟹：行事需變通繞道展現柔軟性；感情需要深度交心

獅子：與長官長輩需多花心思溝通；感情要降低強勢感

天蠍：因心軟以致的錯誤需改進；感情問題需設停損點

魔羯：停下腳步反而看清盲點；感情有點停滯請多用心

金牛：凡事積極行動有助加分；感情宜多主動以免錯過

天秤：機會湧現但需小心慎選；感情學會篩選掉爛桃花

水瓶：遇專業挑戰需做足準備；感情要經營浪漫來彌補

雙魚：嘗試走出舒適圈很重要；感情可從生活細節評估

牡羊：事務穩紮穩打勝券在握；感情務實思考更能升溫

雙子：好好享受新人新事新氣象；感情需深思現實層面

處女：接受各類委託凸顯重要性；感情容易吸引脆弱者

射手：開始收穫成果、好壞明顯；感情多多散發吸引力

木星 星座運勢 唐綺陽 內耗

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