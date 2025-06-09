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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢大發」：財庫持續累積

聯合新聞網／ 非貓不可
財神附身，財運大開示意圖。圖／AI生成
財神附身，財運大開示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要不出現錯誤，就能讓荷包有穩定的收穫，有人則是綻放自己的光芒，就能讓財庫持續累積飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬牛

所謂十年樹木，百年樹人，身為教師的責任重大，是國家進步中不可缺少的一環，如果你是約聘教師，工作上恐有不穩定的問題，在本周的運勢上揚，這段時間裡，請好好的努力工作，不要出現錯誤，就有機會獲得好消息，或許是續聘，或者是成為正式老師，讓你的荷包能夠有穩定的收穫。

第四名：血型O型+生肖屬羊

家電是現今社會活中，不可缺少的設備，家家戶戶都有家電的需求，如果你是家電銷售員，本周可要打起精神，在這段時間裡，趕快把所有家電相關的知識和使用說明牢記在腦海裡，等客人到來時，能夠對答如流，解決疑問，就能讓客人心甘情願的消費，也讓自己的業績蒸蒸日上。

第三名：血型AB型+生肖屬兔

炎熱的夏天已經開始悄悄的籠罩整個大地，隨著氣溫上升，人們也開始尋找消暑方法，如果你是冰品或飲料店的經營者，本周的財運開始上升，在這段時間裡，除了要記得保持產品新鮮度外，還要有親切的服務態度，就能門庭若市，財源廣進，讓自己的財庫變得更火燙。

第二名：血型A型+生肖屬豬

健康的身體，是所有一切的根本，因此養生也成為國人越加追求的重點，如果你是經營養生食品或相關的餐廳業者，本周可以好好努力，在這段時間裡，建議多做一促銷廣告，多發一些傳單，就能吸引許多客人的目光，想要前來光顧，屆時除了忙碌外，也能讓收益大幅成長。

第一名：血型O型+生肖屬虎

俗話說台上一分鐘，台下十年功，在五光十色的舞台背後，其實藏著許多汗水和辛酸，如果你是演藝人員，本周是你運勢大發的時機，在這段時間裡，會有許多通告接踵而來，請好好把實力拿出來，綻放自己的光芒，不僅能夠延續這股氣勢，也能讓自己的財庫持續累積飽滿。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

運勢 財運 血型 生肖 教師

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