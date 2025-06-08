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財神爺明天要發10億獎金 9日這天有4生肖財運爆棚

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
威力彩9日開獎彩金達10億元，預計將掀起買氣，命理師楊登嵙分享民俗招財方式。圖／本報資料照片
威力彩9日開獎彩金達10億元，預計將掀起買氣，命理師楊登嵙分享民俗招財方式。圖／本報資料照片

威力彩明天彩金上看10億元，已連槓29期，預計將掀起另一波彩迷瘋狂，命理師楊登嵙說，9日這天有牛、龍、蛇、猴等4個生肖財運旺盛，不妨試試手氣，或許能獲得財神爺眷顧，另外可搭配一些求財的民俗訣竅，更有機會贏得大獎。

以下為5種旺財方式：

一、 6月9日這期財運最好的生肖是牛、龍、蛇、猴，這幾個生肖可千萬不要錯失當10億富翁的機會。

二、 中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您，不管您是在家裡或飯店，以您所居住的位置為中心點，依照以下方位去彩券行購買彩券、威力彩或刮刮樂。

9日開獎的「財神方」在正北、西南方，若住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往正北、西南方的彩券行購買彩券、威力彩或刮刮樂。若在家裡，就以家裡為中心點，往正北、西南方的彩券行購買彩券、威力彩或刮刮樂。

三、 彩劵行坐向向正北及西南財運較旺，容易開出大獎。

四、 這期幸運色是黃色、米黃色、咖啡色、棕色及白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色等，穿著這土、金色系服飾去彩券行購買彩券、威力彩或刮刮樂，財運更旺。

五、 鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知道」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，贏得大獎。

彩券行 威力彩

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