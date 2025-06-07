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下周一威力彩上看10億！「4生肖」偏財運超旺…羊先喝果汁再下注

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為彩券中大獎示意圖。圖／AI生成
圖為彩券中大獎示意圖。圖／AI生成

威力彩連續29連槓，下期頭獎上看10億元，將在6月9日（周一）開出。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有四個生肖財運超級旺，抓準時間下注，就有機會抱走大獎。

第4名屬雞：

屬雞財富能量旺盛，能招來好運財氣，建議下注前冥想金色的龍或兔子，說不定會有好事發生。

第3名屬虎：

屬虎的財運飽滿充足，建議下注前在紅包袋內放一張1000元和一條紅線，象徵綁住源源不絕的財富。

第2名屬龍：

屬龍可以適合由家人來幫忙下注，藉由家人的財運來引進自身財氣。

第1名屬羊：

屬羊下注前可以喝完代表太陽的「黃色飲料」再下注，如芒果汁、西瓜汁、楊桃汁，藉由太陽能量能吸收大量財氣入庫，帶旺財運。

財神方位於北方，最佳下注的時段：中午11點至13點、下午3點至7點。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 威力彩

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