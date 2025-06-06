「想變更好的自己」12星座這樣做…白羊敵人是自己、天蠍要融入、他控制壞脾氣

很多人常常對現況不滿意，總希望自己可以更好。12星座的個性大不同，如果想要自我提升，變成更好的自己，到底又該怎麼做呢？

白羊座／最大的敵人就是自己

想要更進步，最大的提升就是自己，總是一邊想要上進，一邊又想要偷懶，對別人的稱讚與批評都放到最大，想要自我提升先要學會放過自己，學習承擔壓力，停止自我懷疑。

金牛座／戰勝自己內心的恐懼

很害怕自己失去了目標，總是會自欺欺人，其實想要提升只需要放下自己的恐懼，不要害怕達成目標後的失落，只有不斷戰勝自己才能有更進步。

雙子座／學會面對失敗

雙子座的變動不是因為害怕穩定，而是害怕失敗，當遇到問題時就會想要放棄，是雙子座一貫的方式。只要你學會面對失敗，那穩定對你來說是最舒適的事情。

巨蟹座／放下偏見

對很多事情都有自己的想法，而且一旦認定了就會堅持到底，往往讓自己無法進步，因為過於死心眼，情緒引導人生，這樣會讓你錯失很多機會。

獅子座／學習接納別人

自尊心太高導致有時候不會把別人的意見聽進心裡，往往認為別人是在挑剔自己，其實最重要就是學習聆聽，只要願意接納意見，你會有很大的提升。

處女座／放下包袱

你背負了太多的事情，有時為了這個包袱，明明想要的渴望的都會甘願放棄，就是為了迎合社會的標準，這樣會讓你變成一個機械，要勇於承認自己的喜好，而不是盲目的跟著社會標準走。

天秤座／控制情緒

雖然天秤座很喜歡和諧，但是對於壓力狀態下，其實難以面對自己失控的情緒，當壞情緒出現的時候，你會把生活中所有的不如意都拉在一起，認為世界末日的心情，會讓你做什麼都不能隨心所欲。

天蠍座／學會融入

天蠍座過於愛恨分明，非我族群可以一句話都不說，但這對於你的自我成長會是一大障礙。學習融入，是交朋友的第一步，打開自己的心胸，你能夠有更好的生活體驗。

射手座／停止任性

射手座有時候為了一口氣，可以很倔強，明明是一件小事，但因為觸犯自己的原則，因為對一件事情不滿，而任性地做出很多事情，即使後悔了也不會承認，這樣只會讓你面對問題時容易放棄。

魔羯座／把生活與工作拉近一點

喜歡工作與生活分開，這樣雖然有利於你事業發展，但很多時候這是你與人相處的障礙，在工作上你完全不想要理會任何人，但生活上往往還是有需要你的地方，學會拉近一點，至少會讓你生活更輕鬆。

水瓶座／不是什麼事情都會有回應

你付出的事情就會想要得到回報，如果沒有回報，你會完全不想要再嘗試，可是很多事情不會馬上有回應，你要學習看長遠，而非專注於目前。

雙魚座／小劇場太多

雙魚座有時過於孤傲，不想要主動，如果別人不主動，你會想很多。會認為是否別人都不喜歡自己，把注意力都放在小劇場上，導致自己的發展與成長，都會因為這些事情而影響。

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