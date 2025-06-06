「粉紅超跑」走哪條路？資深轎班：媽祖指示進香路線…會聞到這香氣

白沙屯的媽祖鑾轎有一個可愛的外號：「粉紅超跑」。

依照廟方臉書的說法，緣起是二○一三年時媽祖準備在彰化花壇的昌一汽車廠過夜，媽祖示意一輛停在展示中心裡面的白色BMW汽車讓位，汽車廠員工經廟方人員告知後迅速將該輛車移走，神轎馬上以倒車入庫的姿勢停在該位子，眾人對媽祖此舉無不嘖嘖稱奇。再加上媽祖神轎行進速度很快，轎頂又綁有粉紅色防水帆布（下雨時可以放下帆布避免雨水潑灑進轎內），所以大家後來就暱稱白沙屯的神轎是粉紅超跑。

白沙屯媽祖的神轎是四人小轎，藤身竹擔，重量很輕，平常前進的時候都是大步向前，比一般人的走路速度還要稍快。趕路的時候還經常會小跑步，秩序組的人會廣播請香燈腳跑起來，幾萬人就在公路上跟著神轎跑了起來，畫面頗為壯觀動人。也因為參加白沙屯進香需要有一點體力，體力不好或上了年紀的人有時候會覺得比較吃不消。

而白沙屯媽祖進香最特殊也最廣為人知的是路線不固定，事先沒有人知道到底要走哪一條路。神轎到交叉路口時，轎班人員就會停下來感應媽祖的指示，看神轎是要向前、往右還是往左，有時候擇定方向前進之後還會轉彎、回旋，或者換另一個方向。白沙屯媽祖選擇路線的過程充滿神秘感。

在轎班人員感應媽祖的指示時，數萬名圍繞在神轎旁邊的香燈腳就默默地聚集在路口等待媽祖的指示，等待的過程會帶給香燈腳盼望期待的刺激感，方向決定的那一瞬間又會讓香燈腳有願望實現的喜悅感，所以每一次路線確定之後，香燈腳總是發出一陣歡呼聲，然後蜂擁跟隨媽祖而去。至於那些過分自信超前走在媽祖前方而猜錯路線的香燈腳，就必須認錯折返才能再次跟上媽祖。

就連廟方頭旗組的人員也可能出錯。所有的神明出巡時，頭旗都是神明的前導，頭旗走在前方向民眾宣告神轎即將到來，大家看到頭旗就知道神轎已經不遠了。白沙屯也有頭旗組的人員走在神轎前方，他們每到了交叉路口，就會憑其經驗大致判斷神轎可能的路線。可是還是經常有猜錯的時候，而依照規矩頭旗只能向前不能後退，頭旗組猜錯方向的時候人員不能折返，只能繼續往前走再想辦法繞路到神轎的前方。所以有時候應該出現在神轎前方的頭旗組人員，反而會從隊伍中消失一段時間後才又出現。

白沙屯媽祖日前在彰化大轉彎，眼尖的網友驚奇發現，「粉紅超跑」正在畫心型路線。圖／翻攝自白沙屯GPS 轎班人員是如何感應媽祖的指示？這是大家最好奇的。

所有接受過訪問的轎班人員都曾說過他們在行轎時會感應到一股神奇推力，而且四個轎班人員的感應不會相互衝突，更不會發生一個要往東一個要往西的情形。所以白沙屯的轎班人員不是隨便任何人都可以擔任的，必須要能接收到媽祖指示的人，而且擲筊獲得聖杯允准，再經過長時間的學習才能夠接任轎班的職務。而且不只是四名抬轎的轎班人員要留意感應，神轎旁邊的女性鑼手也必須感應神轎的律動來配合敲鑼。神轎的行進方向是由四名轎班人員和鑼手同心協力來接受媽祖的指引。

有擔任轎班的資深組員曾經提到，神轎裡面的兩位媽祖都可能會下達指示，白沙屯媽祖和山邊媽祖的個性不大一樣，依他個人的經驗，如果感應到白沙屯媽祖的指示會聞到老沉香的氣味，如果是山邊媽祖的指示則會聞到一股清新的花香。

白沙屯媽祖不只會在交叉路口選擇路線，而且要在何處停駕暫時休息或者要在何處駐駕過夜，也都是由轎班人員感應媽祖的指示來得知。

最近數年來，除了沿途大小宮廟之外，彰化臺一線省道上的諸多汽車修理廠、沿途的醫療院所、中小學校及幼兒園，都是白沙屯媽祖最常停駕的地點。也因為期待媽祖能夠停駕，沿途的大小宮廟、民家、商家、醫院、機關學校、公司行號，無不派出大量人員呼喊「媽祖媽祖我愛您」，希望媽祖能夠聽到他們的呼喚，繞進去帶給他們保佑。

駐駕過夜通常不會在夜間不方便長時間停留的醫院、行政機關、學校，而會在宮廟、民家、商家。奇特的是修車廠反而是媽祖很喜歡的駐駕過夜場所。 《三月瘋媽祖：「最強臺灣媽」朝聖全攻略＆全紀錄》。圖／皇冠文化提供

二○二四年，白沙屯媽祖走了一條從來沒有走過的路線，第一次跨越彰雲大橋進入雲林縣林內鄉。鄉長劉姿言一大早就跨橋到彰化縣二水鄉沿路跪求，神轎踏上彰雲大橋的那一刻，鄉長及一同前來迎接的鄉民感動到淚灑橋頭，都說是兩百年來第一次。

隔天白沙屯媽祖第一次進入雲林縣政府大廳時，縣長張麗善更是率全體局處首長跪拜祝禱，她本人則是激動得痛哭流涕。

而最令人興奮與驚奇的是神轎在進入南投市區時，國軍大埔營區砲測中心的官兵在軍營門口高聲大喊「媽祖媽祖我愛祢」、「美麗家園由我守護」，媽祖似乎聽到了這聲聲呼喚，到了營區前方時忽然急轉彎跨越馬路中線逆向來到營區門口停駕。這是媽祖第一次停駕在國軍營區，指揮官陳俊源少將親自在門口迎接，行禮符節有度，樹立了國軍和媽祖接觸的典範。現場數萬圍觀的香燈腳目睹媽祖和國軍的初次接觸，心情無不激動高亢，高喊國軍加油聲四起，寫下了感人的一頁。

路線的變化，每天都會帶來新的體驗與感受，這種無法預期所帶來的驚喜感也是白沙屯進香吸引人的地方。

(本文摘錄自《三月瘋媽祖：「最強臺灣媽」朝聖全攻略＆全紀錄》，皇冠文化出版，未經同意禁止轉載。)

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