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下半年最強運？四大生肖事業財運都旺！龍要加薪、猴有貴人

聯合新聞網／ 綜合報導
鼠年下半四生肖事業順暢、財源廣進。 示意圖／ingimage
鼠年下半四生肖事業順暢、財源廣進。 示意圖／ingimage

2025年已過半，許多人對即將到來的鼠年下半年感到期待並懷抱憧憬，隨著時間不斷流逝，生活中的節奏也不斷在改變，《搜狐網》分享了四個生肖「龍、猴、雞、狗」將迎來事業和財運方面的轉機，顯得比以往更加耀眼。

生肖龍

龍在中國文化中象徵著權力與財富。今年下半屬龍的人事業運將明顯上升，身邊可能會出現貴人的支持和幫助，過去努力的目標也將變得更加明顯。不僅如此，工作中會展現出卓越的領導力與創新想法，並被上司認可獲得加薪機會，不錯的收益會使生活變得越來越富足。

生肖猴

「猴年三月，出暖花開，萬物復甦」，為屬猴的人下半年奠定良好基礎。猴性格靈活、聰明，面對生活各種變化也能隨機應變。下半年機會將源源不絕，而猴也能在關鍵時刻抓住機會，特別是商業活動與職涯發展會出現突破。此外，活躍的社交能力也將吸引到許多有利人脈。

生肖雞

以勤奮著稱的生肖雞下半年面對困難不退縮，也將獲得相應回報。事業上雞會遇到許多合作機會，可以特別投注心力在團隊合作或是項目推動，不僅能找到志同道合的夥伴一起，雞的專注和堅韌也能幫助他們克服挑戰，並創造更大價值。勞動收入和業務拓展相輔相成，雞的財富狀況會有大大的改善。

生肖狗

狗是忠誠和正直的代表，在事業上往往能憑藉自身誠信與努力贏得身邊人的信任。進入鼠年下半，狗的工作狀態將變得更加積極、情緒高漲，面對壓力也能從容應對、視野更加開闊，這時嘗試的新事物和新領域的機會也會跟著變多，財運亦會緊跟其後，投資與工作都會為狗帶來可觀收益。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 生肖 加薪

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