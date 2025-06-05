揮別上半年！2025下半年生肖運勢排行...龍發光發熱、TOP1人見人愛

經過了風風雨雨的上半年，下半年各生肖的運勢狀況如何呢？小孟老師在臉書發文分享各生肖今年下半年的運勢，也提醒有些生肖下半年會比較辛苦，建議可以放竹筷子在抽屜裡，可以幫助你步步高升、好運連連。

TOP12 生肖猴／學會放下

屬猴的人下半年會遇到失控的事，雖然會讓你感到麻煩，但要學會放寬心，若一直很執著，得失心太重，會影響到工作的情緒。財運方面，理財有自己的一套方法，若已經穩定，不要隨意聽取他人意見，照著自己判斷就能賺錢。

幸運色：黃色

TOP11 生肖虎／別給自己壓力

屬虎的人下半年會沒有信心，不確定自己的方向是否正確，建議一步一腳印的做，就能達到理想結果，不要給自己太大壓力。在財運方面要多做功課，不要感性投資，否則容易失敗。

幸運色：粉紅色

TOP10 生肖蛇／注意情緒起伏

屬蛇的人下半年工作會有點情緒化，會讓旁邊的人感到害怕，要去反思自己的行為，別人才會用同理心來幫助你，該說的話要說出來，不要總是悶在心裡。財運方面容易心軟，聽取別人意見亂投資，也建議要多做功課，才不會被騙。

幸運色：水藍色

TOP9 生肖豬／需要轉變想法

屬豬的人下半年工作會遇到意見不合的人，會想要對付他們，但這些人並不討厭你，雙方要有更多空間，慢慢討論、調整，彼此就會達成共識。財運方面會想多花錢，必須多加管控好。

幸運色：粉紅色、水藍色

TOP8 生肖鼠／相信自己很好

工作上會有小挫敗，原因是對自己要求過高，沒達到標準容易責怪自己，但其實旁人認為你已經表現很好了，跟自身的想法易產生落差，建議盡力就好。財運也有自己想法，維持就好。

幸運色：淺綠色

TOP7 生肖狗／低調免招嫉妒

下半年職場上容易遇到「眼紅」的人，容易被他人所困擾，若是碰到意見不合的人，應該要好好溝通，可以合作就合作，否則就做好自身的事就好。財運方面食慾有點強，建議多比價，不要吃太貴的東西。

幸運色：咖啡色

TOP6 生肖羊／行為被人放大

下半年的表現容易被人放大，若想要評價是好的，一定要表現出好的那一面，如果想要轉職，也容易出現適合你的機會，面試時記得表現自信。財運不錯，能夠創造業績。

幸運色：水藍色

TOP5 生肖馬／貴人運十足

下半年工作上易遇到志同道合的夥伴，工作會感到很愉悅，有什麼事可以直接分享，容易得到認同，想轉職的人也會得到朋友幫助，要多加把握。財運方面，會有想要衝動消費的對象，要留意買的東西是否有必要。

幸運色：紫色

TOP4 生肖兔／活力充沛

屬兔的人下半年活力充沛，工作上很有行動力，身邊的人也容易被感染，整個團隊的凝聚力會增強，可善用你的優勢。財運可研究投資理財的書籍，對你很有幫助。

幸運色：橘色

TOP3 生肖龍／職場發光發熱

下半年工作會有很好的表現，上司會對你表現給予肯定，若想要升職，要努力呈現更好的一面。財運方面容易衝動，花費要有所節制。

幸運色：淺灰色

TOP2 生肖牛／投資運旺盛

下半年屬牛的人工作能力會非常強，很多人或事都會找你幫忙，但要留意本業工作有沒有處理好，先做好自己的事，不要輕易答應幫別人。財運方面投資運很好，不要被他人想法左右。

幸運色：白色

TOP1 生肖雞／人緣極佳

下半年人緣極佳，工作上有許多想要跟你互動的人，對你印象很好，另外要注意個人形象，如要出門應對客人，要注重門面。財運方面，雞會想花錢，建議可以投資自己身上。

幸運色：黃色

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