芒種節氣登場！命理師警告「二元對立」衝突 3大轉運法解煞避災

節氣進入『芒種』，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，儘管多凶的五月稍獲緩解了，但餘毒仍在，大致國家政策、小至個人事業、工作容易被中斷、產生變動或停止，因有三吉星『太陽』、『水星』、『木星』相照，相對能擁有貴人相助，事情終將反轉，靜待上天安排。

邱彥龍老師分析，芒種這16天有4個天文星相在轉換，首先土星終於不受『室火豬』星的影響，危險也將被解除，另外，土星和海王星合相牡羊，做任何事也會比較沉穩，不至於太衝動，但對方可能會比你著急，情緒一焦躁就容易起爭執，記得無論如何都不要破壞自我的原則，才不會入坑。再來是木星和水星合相刑海王星和土星，凡遇到誇大、不切實際、恐嚇詐騙、沒信用、愛嚼口舌是非、情緒勒索的人，就該慎防，對方或許以貴人的姿態出現，但反而是小人。

6月8日至6月21日火星刑天王星，要注意意外血光或有開刀、發炎等問題，還有，遇到火星刑天王星時，在情感上切勿激怒對方，遠離才是王道；最後一個星相是火星從獅子座轉換到處女座，國家元首、官員、老師、宗教人士、名人、公司長官、同事之間，都容易受到挑戰而產生衝突，口舌是非在所難免，嚴重者有鬥毆或受傷的情況發生。

邱彥龍老師建議，這段期間，可多拜土地公、土地婆、千手觀音、淨瓶觀音、地母、瑤池金母等神祇；多穿搭冰藍色、海藍色、靛青色、青綠色、灰綠色、森林綠、霧白色、淺米色、灰杏色等服飾，可以穩定根基、降燥，有助思考、調解紛爭；另外，可隨身攜帶硃砂、雄黃等避邪物保平安，或配戴海藍寶、藍寶石、青金石、綠幽靈水晶、祖母綠、綠碧璽、翡翠、白水晶、白瑪瑙、天珠、珍珠、和闐玉、黑曜石、紫水晶、紫尖晶等，都能幫助穩定情緒，避免口舌，提升財運、人脈，也可靜心療癒並兼轉運，還可以激發自信心與自我肯定。

另外，邱彥龍老師還特別提供【芒種轉運三招】供參考：

1. 風水靜心法：每晚19:00後步行於水邊、風口或陽台30分鐘，緩解體內火氣、穩定心神。 2. 香煞轉念法：可選用白茶、薄荷、藍艾草、鼠尾草薰香，每日早上與午後各一次，清理環境磁場、淨化火煞能量。 3. 靜默財運布施法：默念「將能量轉運於外，終將回饋於我」可選6月9日(己亥日)破煞轉氣日，捐款行善、為人代勞或6月17日(丁未日) 財星合局日，拜財神並配戴財石開運。

邱彥龍老師也提醒，芒種期間要多注意新冠病毒感染、免疫系統疾病、肺病、耳鼻喉、呼吸道疾病、眼疾、心腦血管疾病、關節肌肉僵硬、筋骨痠痛發炎、腳痛、膽囊結石、肝腫瘤、肝炎、脂肪肝、胰臟炎、糖尿病、高血壓、癌症、便祕、腸胃疾病、皮膚病、齒痛、失眠、抑鬱等，也要小心火災跟意外受傷。

另外，由於芒種期間最旺的星有金星、水星、木星跟土星，邱彥龍老師也因此點名以下幾種行業，包括文化藝術產業、新聞出版印刷業、塑膠、橡膠業、進出口貿易、婚喪喜慶、兒童玩具用品業、五金、娛樂產業、慈善福利機構、律師、法官、宗教玄學命理業、身心靈產業、銀行金融業、保險證券業、印染業、纖維紡織製衣業、農民相關行業、老人產業、礦業、建築地產業、製造業等22種產業，特別好運。至於有利的星座則包含上升、太陽或月亮落在水瓶、雙子、巨蟹、金牛、天秤跟射手等6個星座，可以有智慧的提升和財富的增長，讓人生躍進。

邱彥龍老師並引用《易林·家人之未濟》卦曰：『異國殊俗，情不相得。金木為仇，酉賊檀穀。』來說明這段時間大致國家小至個人的整體運勢，特別容易產生二元對立的情況，不同的風俗民情或家庭觀，導致雙方性格與觀念南轅北轍，心意難以相通，期待有落差，最終是剛強有實力者傷害柔順的一方，無法融合。

邱彥龍老師表示，感情需要深度包容方可成，否則難長久，合作關係若強行進行，也終將導致兩敗俱傷；在家庭關係上，容易失衡或受到外來衝擊而顯緊繃，先安內再外合比較容易成功；人心不合、文化衝突是災變之源，試著了解跟同理對方，才有機會共謀大業。

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