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芒種節氣到！命理師點名「5大翻身生肖」富貴逼身、桃花綻放

聯合新聞網／ 邱彥龍
圖／ingimage
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節氣進入芒種了，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，芒種忽晴忽雨，忽冷忽熱，燥濕之氣入體，容易讓人精神不振，但有5種生肖卻可逢此節氣大翻身，為自己命運大洗牌，其中生肖鼠者，工作會帶來財富跟喜悅；屬牛者特別討喜、人脈大開，屬者這段時間自帶好運、貴人加持，生肖羊者要記住幫助別人就等於幫助自己，善善循環，屬狗者，這段時間把服務做到位，會有快速之財，好運降臨。

彥龍老師分析，在這個節氣裡(6/05至6/21)走旺運的5生肖分別是：

Top5 ： 狗

屬狗的朋友，這段時間受到歡迎和喜愛，只要把服務做到位，就會有工作找上門或者吸引快速之財到來，可以多多宣傳自己或暗地成交也可以，但要小心朋友會有所變動或有意外事件發生，容易因朋友而破財。

Top4 ： 羊

屬羊的朋友，這段時間給別人幫助就是給自己幫助，在學習上精進不少，國外運、異地運、考運也相當不錯，都會有貴人提攜，但要注意身體方面舊疾復發或慢性病問題。

Top3 ： 蛇

屬蛇的朋友，這段時間自帶幸運，有貴人相助，可尋求強而有力的合作對象，會擁有很棒的支持，但最好有合約，可以合作的更長久跟圓滿，寧可提前溝通並簽訂協議，才不會有後面的問題發生。

Top2 ： 牛

屬牛的朋友，這段時間相當討喜，不論是合夥人、另一半或客戶會帶來喜悅與財富，但要謹慎投資，容易因為愛面子而導致破財或產生莫名的開銷，也要慎防小人藏於陰暗處坑騙，凡事保持平常心，不要衝動行事，合情合理合法合規就沒問題。

Top1 ： 鼠

屬鼠的朋友，這段時間靠名氣、聰明才智能擁有不少財富，趁機改掉舊有的弊端，才不會吃悶虧，要有原則，太過於爛好人不是好事，工作會帶來財富與喜悅，但皆須低調暗地進行，千萬不要高調宣揚，才不會招惹小人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財富 節氣 生肖 朋友

邱彥龍

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節氣進入『芒種』，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，儘管多凶的五月稍獲緩解了，但餘毒仍在，大致國家政策、小至個人事業、工作容易被中斷、產生變動或停止，因有三吉星『太陽』、『水星』、『木星』相照，相對能擁有貴人相助，事情終將反轉，靜待上天安排。

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6月5日「芒種」6大禁忌…不能剪髮、不能剩飯！3類人沖煞別去這裡

芒種節氣每年大約會是在國曆6月5日，芒種到來也代表夏天到了，將會迎來又燥又熱的節氣，同時芒種也象徵大麥，小麥，穀物都發育成熟農民辛勤搶收的日子，也是芒果盛產的時刻，因此稱為芒種，也有人將芒重稱為忙種。

芒種節氣 = 轉運密碼？這些生肖準備翻身 苦日子要結束了！

芒種，是農曆二十四節氣中的第九個節氣，2025年芒種落在國曆6月5日（星期四）。所謂「芒」代表有芒作物，如稻、小麥，「種」則象徵農人此時播種插秧，意謂動起來、把握時機。這一節氣充滿了陽氣與生命力，對應命理來說，正是啟動新願景、翻轉運勢的重要時機。

周四「芒種」準備開運！工作運、考運、財運求好求滿

今年的芒種節氣落在國曆6月5日(周四)，當天也是農曆五月初十。命理師柯柏成臉書分享，芒種也是行動與播種的時節，無論求職、轉職、考運、財運，只要有心祈求，都能有所獲得開花結果。

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