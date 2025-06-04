芒種節氣至！民俗專家傳秘訣 3日內「關鍵行動」運勢大翻轉

2025年芒種節氣於6月5日，農曆五月初十。命理師柯柏成指出，芒種代表「行動與播種」的節氣，若能於三日內啟動關鍵行動，無論事業、財運或考運，皆有轉機可期。

芒種是二十四節氣中的第九個節氣，亦為夏季進程中的重要節點。柯柏成引「周禮」與「月令七十二候集解」指出，此時大麥、小麥等「有芒之種」成熟收割，晚穀、稷、黍等也需播種，是名副其實的「忙種」節氣。

古人觀察芒種三候：螳螂孵化、伯勞鳥鳴、反舌鳥無聲，顯示天地陰陽正在轉換，萬物隨之起落。柯柏成表示，自然現象不僅影響農事，對人事與運勢亦有感應，懂得順勢而為，是節氣應用的核心智慧。

柯柏成特別提醒，今年芒種落在農曆五月初十，依古諺「芒種在頭，三伏大旱」，預示今年夏至前後可能高溫乾燥、雷雨稀少，建議農業、水利單位應提前因應。

對於想轉職、升遷、創業或啟動計畫者，柯柏成建議在芒種當日前後三日內採取明確行動，如投遞履歷、安排面試、拜訪合作夥伴等，都能藉由天地之氣推動人事進展，尤其適合啟動新局。

他也提供三項運勢啟動建議：

財運布施法：於芒種當天早上7時至9時（辰時），往南方方向布施零錢，如社福零錢箱、功德箱、捐發票箱等，搭配默念佛號十句，觀想財氣流動，有助於財運轉動。 考運增強法：當日下午5時至7時，在考生房間正西方懸掛山水風景或旅遊海報，並清除該方位小昆蟲屍體，有助於專注與運氣提昇。 事業運動法：若公司有升遷或調薪機會，也可在此時間主動爭取，配合天時將事半功倍。

柯柏成也指出，「紅樓夢」第二十七回中的「送花神」即發生於芒種節，象徵百花卸位、花神退場，是感謝春華、祈願來年再開的古老儀式。黛玉葬花亦非秋末哀景，而是夏初感時傷春，凸顯節氣與情感的深刻聯繫。

柯柏成最後表示，芒種並非單指農事繁忙，更象徵一切開端與付出。順應天時，把握行動節奏，讓每一粒「種子」在正確時機落土，自能生根發芽、收穫成果。

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