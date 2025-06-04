5星座有「健康盲點」 專家提醒：牡羊留心腸胃、雙子易失眠

6月來臨，有些星座的情緒起伏容易變大，加上個性容易焦慮、完美主義等因素，可能會有過度的問題與影響，最後導致生理機能受損。塔羅牌老師艾菲爾指出，有5星座要特別注意「健康盲點」，像是牡羊座因為行動力強，容易會過度消耗，導致腸胃受到影響；雙子座則是在處女座上弦月時，會過度思考，引發失眠問題。

艾菲爾老師在臉書表示，今（2025）年6月，星象變動頻繁，其中在6月3日登場的處女座上弦月，特別提醒我們要留意身心健康！上弦月象徵著能量的累積與衝刺，而在務實、追求完美的處女座影響下，我們更容易將焦點放在細節與效率上。然而，過度的要求與擔憂，往往會讓情緒波動，進而影響生理機能，這段時間若沒有適當放鬆與調適，便容易觸及健康的盲點。

艾菲爾老師揭曉五個在處女座上弦月期間，特別需要注意健康狀況的星座，提醒大家及早預防，保持身心平衡。請同時參考太陽、上升星座。

牡羊座：壓力型腸胃警報

牡羊座的朋友在處女座上弦月期間，容易感受到一股無形的壓力。你們天生行動力強，追求效率，但在這個月像下，可能會因為過度追求完美而給自己帶來更大的負擔。這種壓力往往不會直接顯現為情緒低落，反而會轉嫁到腸胃系統。你可能會發現自己食慾不振、消化不良，或是出現胃酸過多、胃脹氣等情況。若不加以留意，長期下來可能導致腸胃功能紊亂，甚至演變成慢性腸胃炎。

建議牡羊座的朋友，這段時間要學會適時放鬆，不要把所有事情都攬在自己身上。多做一些讓自己身心放鬆的活動，例如冥想、瑜伽或是散步，並避免過度攝取刺激性食物，保護好你的「第二個大腦」，腸道健康。

雙子座：神經緊繃，失眠易感

雙子座的朋友在處女座上弦月時，思緒會更加活躍，對細節的關注度也隨之提高。這本是你們的優勢，但在這個月象的影響下，你們可能會過度鑽研細節，甚至陷入完美主義的泥淖。這種過度思考與分析，容易導致大腦處於高速運轉的狀態，使得神經緊繃，難以放鬆。最直接的影響就是睡眠品質下降，容易失眠、多夢，即使入睡也難以獲得深層的休息。長期缺乏充足的睡眠，會進一步影響精神狀態、專注力，甚至免疫力也會下降。

建議雙子座的朋友，睡前應盡量遠離電子產品，創造一個安靜舒適的睡眠環境。可以嘗試聽一些輕柔的音樂，或是進行簡單的伸展運動，幫助大腦放鬆，讓自己更容易進入夢鄉。

處女座：焦慮引發的皮膚問題

身為本次上弦月的「主角」，處女座的朋友在這段時間感受會特別強烈。你們天生就對細節有著極高的要求，追求完美更是你們的本能。然而，在處女座上弦月的強化下，這種追求完美的傾向可能會被無限放大，導致過度擔憂與焦慮。你們可能會對生活中的小瑕疵感到耿耿於懷，對未來的計畫也容易產生過度的焦慮感，這種焦慮情緒，往往會直接反應在皮膚上。你可能會發現皮膚變得敏感、容易出油，甚至出現痘痘、濕疹等問題，這是因為焦慮會影響內分泌，進而導致皮膚狀況惡化。

建議處女座的朋友，學會接受不完美，多給自己一些彈性空間。可以嘗試尋求心理諮詢，或是培養一些紓壓的興趣，轉移對細節的過度關注，讓身心都獲得放鬆，皮膚狀況自然也會有所改善。

射手座：過勞導致的內分泌失調

射手座的朋友向來樂觀開朗，喜歡自由自在，但在處女座上弦月期間，你們可能會因為感受到一種責任感，而開始認真規劃、執行許多事情。這種對細節的重視，可能會讓你們投入比平常更多的時間與精力，導致過度勞累。你們可能會因為忙碌而忽略了飲食與作息的規律，長時間下來，容易導致內分泌失調，例如情緒起伏不定、體重增加或減少、疲憊感揮之不去等，女性朋友甚至可能出現經期不規則的問題。過勞不僅影響身體機能，也可能讓你們感到前所未有的束縛感。

建議射手座的朋友，不要過度透支自己的精力，學習合理安排時間，避免讓自己長期處於高壓狀態。規律作息、均衡飲食，並適度進行運動，是維持內分泌平衡的關鍵。

雙魚座：情緒堆積引發免疫力下降

雙魚座的朋友在處女座上弦月期間，會比平常更容易感受到外界的能量波動。你們的敏感度高、同理心強，這使得你們容易吸收他人的情緒，而處女座上弦月對細節與完美的強調，也可能讓你們感到一種無形的壓力。若沒有適當的管道宣洩，這些情緒會不斷在內心堆積，導致情緒低落、鬱悶。長期的情緒壓抑，會直接影響免疫系統，使得身體抵抗力下降，更容易生病。你可能會發現自己經常感冒、喉嚨不適，或是一些不明原因的過敏反應。

建議雙魚座的朋友，這段時間要特別留意自己的情緒變化，不要害怕表達，可以多與信任的朋友傾訴，也可以嘗試一些藝術創作、音樂欣賞等方式來宣洩情緒，讓心靈得到滋養，免疫力自然也能提升。