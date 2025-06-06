台灣無國界醫生撤離加薩走廊…「地圖刺青」書寫戰爭傷痛

他進來工作室時，我其實還不知道他要刺什麼，當時只傳給我像菜刀的圖，說想要加一點陽光散發的感覺，我就好奇的問他，請問這張長方形的圖是什麼？

他說：「在地圖上它是加薩長廊的板塊圖。」

我說：「是最近在電視上，時常看到戰爭新聞的地方嗎？」

他說：「沒錯就是那裡！」

我說：「那你怎麼會想刺這張板塊圖？」

他說：「因為我在台灣時加入了無國界醫生團體。」

巴勒斯坦人在加薩走廊北部難民營的食物分發中心領取免費食物。（新華社） 新華通訊社

在七月份時我分派前往加薩，改善醫療檢傷系統和救助病患，在無預警的情況下，十月七日當天我遇到了以色列和哈瑪斯戰爭，當下飛彈在天空中掃射和無預警的無差別攻擊，掃射聲感覺就在隔壁巷弄轟轟作響，聽到警報聲響起，我當下覺得情況不對，宿舍裡的室友紛紛衝去安全室避難。

當時窗戶的震碎聲，讓宿舍的貓咪四處竄逃，我連思考的時間都沒有，當下也無法抱著貓咪們離開，腦裡一直想著，我離開時至少不要讓貓咪們餓到，我立馬衝去房間拿起飼料，把所有的飼料四處撒滿地，

撒完後，我只能倉促的跟貓咪們道別，撤離到醫院中。

經過了好幾天的連續轟炸，我已經無法想像室外的情況，也擔心貓咪們是否平安。

過了幾天後，我是第一批需要撤離的醫療團隊，但我選擇繼續留下來協助幫忙，宿舍暫時無法回去，我在醫院沒日沒夜的照顧患者，就像新聞上看到的，每過幾分鐘都會有傷患被抬進急診室，這幾天還是不間斷的持續轟炸，醫院裡的小孩好像已經習慣震盪聲，自得其樂的開始在醫院的空地踢起足球。

後續的戰況，已經是無法控制的狀態，當地的機構，請外國醫療團隊趕快收拾行李，迅速到埃及機場撤離，背著行李沒有任何交通工具可以搭乘，我們只能靠著雙腳走路去機場，在走路去機場的途中，路途遙遠，我們遇到了，物資、水源、光源都缺乏的狀態，在這時候人心會開始起了變化，去機場的途中遇到搶奪食物的人們，當時他們已經失去理智，我只能靠著意志力堅持的走到機場。

沉重的步伐，求生的慾望逐漸下降，在我們眼前，充斥著未知數，走了數日後，終於讓我們看到機場。

《紋青：不只是刺青，從相遇到療癒》。圖／時報出版提供

坐上飛機的那一刻，我心中還是無法平靜下來，安全回到台灣後，一直不間斷的再反覆思考「如果我當時可以怎麽做……」，想著想著我將所有的責任歸咎於自己，開始不斷問自己憑什麼理由回來台灣，罪惡感逐漸變重，甚至都無法好好睡覺，我請求心理諮商師的幫忙，諮商師跟我說：「你要不要嘗試把你遇到的事情，鄭重地記錄下來，讓自己心裡覺得可以與加薩醫生們同在的感覺，發生的這件事，也會一直永存在心中。」

我思考了很久，什麼紀念方式是適合的，想了一段時間，我選擇用刺青的方式簡單記錄，我經歷的一切，或許這樣的方式，能讓我得到平靜。

我接著跟他說：「能替你完成這張圖，幫助你慢慢好起來，是我樂見的事，謝謝你，不顧一切的付出。」

(本文摘錄自《紋青：不只是刺青，從相遇到療癒》，時報出版，未經同意禁止轉載。)