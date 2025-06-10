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「我女兒開店啦」！媽媽小小冰淇淋刺青…是給女兒大大支持

時報出版／ 文‧梨
圖／時報出版提供
圖／時報出版提供

母女／媽媽在市場賣魚，女兒在雲林開一家冰淇淋

當天是個陰天，預約時間是下午兩點半。

媽媽和女兒提著大包小包走進工作室，那一刻，我清楚的記得媽媽臉上那開心的笑容，比起女兒，感覺她才是更期待刺青的人。

我笑著問她：「媽媽，為什麼妳也想和女兒一樣刺冰淇淋圖案？」

她回答得很直接：「我想讓女兒知道，我和她是一條心。我愛她，也想支持她經營的冰淇淋店。」

我打趣的說：「媽媽，現在才下午，妳就這麼催淚啦。」

女兒在一旁笑說：「我媽這個月三不五時一直問我什麼時候要去台北刺青，她比我還期待，今天終於如願了，她現在超興奮，肯定想第一個上場！」

媽媽立刻接話：「我要刺大一點！」

接著媽媽問我：「妳覺得我的冰淇淋圖案，應該朝向自己還是朝外給別人看？」

我想了想，回答她：「如果妳刺這個，是為了支持孩子，那就朝向自己吧。這代表妳看著他們茁壯成長，把這份愛放在心裡，而女兒的就朝外，讓妳能親眼看見他們的努力與成就。」

母女聽完後異口同聲的說：「那就交給妳囉！」

刺青過程中，媽媽一點也不覺得痛，反而開心的說，她要回雲林跟市場的鄰居們炫耀：「我和我女兒有一樣的刺青呢！」

她笑著說：「這是我這輩子最開心、最幸福的事，能健康平安地看著孩子長大，是最大的福氣。

不只是我女兒很棒，我還有另外兩個認真努力的孩子，他們也都很優秀。」

輪到女兒刺青完，我準備幫她們拍照，忍不住說了一句：「雖然有點矯情，但我希望妳牽著媽媽的手。」

我知道，這個動作對有些人來說不容易，牽手、擁抱、甚至對父母說一句「我愛你」，都可能是難以啟齒的事，

但趁現在，能牽起媽媽這雙辛苦把你們拉拔長大的手，讓媽媽知道妳是愛她的，即使妳不太擅長表達。

《紋青：不只是刺青，從相遇到療癒》。圖／時報出版提供
《紋青：不只是刺青，從相遇到療癒》。圖／時報出版提供

拍完照後，我由衷的說：「謝謝妳們特地從雲林來找我。」

阿姨給了我一個溫暖的擁抱，鼓勵我說：「妳很棒，要繼續加油、堅持下去。」

那句話從她口中說出來，帶著一種特別的力量與溫柔，暖進了我心裡。

那天的陽光雖然沒露臉，但她們母女之間的情感，卻溫暖了整個午後。

(本文摘錄自《紋青：不只是刺青，從相遇到療癒》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

刺青 冰淇淋

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