病符星降臨！ 4生肖「能量下滑」：身體、財運恐被消耗

2025年芒種節氣過後，有些生肖是否感覺自己「財運、身體狀況」莫名流失呢？紫微斗數專家姚本軍指出，「4生肖」財富收入可能會被病符星影響，導致持續的「能量下滑」，分別是生肖羊、生肖蛇、生肖牛、生肖兔這4大生肖。

姚本軍在臉書指出，紫微斗數中病符星，有著「病厄之兆、災劫憂煩」之象，是一顆帶著隱憂與耗損之氣的煞曜。它的本質並非單純的疾病或傷害，而是一種持續的「能量下滑」，一種看不見卻感受得到的滲透式消耗。

當它在命盤中出現，往往會讓人感覺到事倍功半、莫名疲乏，或在人際、金錢、精神方面產生累積式的破口。特別是當2025年芒種節氣過後，病符星飛臨不同生肖的關鍵宮位，對財運所產生的影響，並不一定是瞬間的衝擊，而更像是「慢性流失」，若無察覺，就容易在不知不覺中失了守。

生肖羊

2025年芒種節氣過後對於生肖羊而言，整體氣場會感覺沉悶許多，尤其在財務層面容易出現「能力不減、收穫卻縮水」的現象。你可能仍舊努力付出，但卻常常碰上拖延、合約延後或臨時支出的情況，使得應得之財不易落袋，或是實際收益遠不如預期。

這段期間需要特別注意自己的身體狀況，因為身體的無力與疲乏會影響判斷力，也會使得在財務上的決策出現偏誤。同時也意味著你會把壓力往內吞，因此學會適度釋放、分擔，反而能避開過勞或金錢壓力的擴大。這是屬羊者財運低迷的時段，但若能及早察覺並精簡支出，仍可守成不失。

生肖蛇

2025年芒種節氣過後生肖蛇者，財運問題往往不是表面現象，而是內心的「不安感」所帶來的反射動作。你可能會因為對未來的不確定而做出過度儲備或保守的投資決策，也可能因為精神緊繃而在金錢運用上失去彈性。

這種不安的來源，常與內在信念、長期焦慮有關，而非外在環境的真實變化。因此，要破解病符在福德宮的效應，關鍵在於「穩住心念」。當心穩，錢財才不易流散；當你學會釋懷與信任，反而容易迎來新的機會。這段時期不適合高風險的投資或短期投機，宜用時間換取空間，慢慢累積為宜。

生肖牛

對生肖牛來說，2025年芒種節氣過後，象徵著在外奔波、出行或異地資源上的耗損。你可能在外地投入大量心力，卻得不到對等的回報，或是因為差旅、應酬、跨域合作而產生預期之外的開支。這是一種「離開舒適圈時的磨耗」，往往並非來自敵意，而是一種被迫適應或重新調整節奏的過程。

如果你從事與外貿、國際業務、業務開發等需長時間外勤的工作，更要留意財務的細節與合約條件，因為病符會影響人與人之間的信任與默契，易有資訊錯誤或利益爭議。然而，這也是一種成長的考驗，只要能穩住節奏，減少過度擴張，便能將病符的壓力轉化為重新整合的機會。

生肖兔

2025年芒種節氣過後生肖兔者，對事業發展與財務回報是一個明顯的警訊，它可能讓你在職場中遇到瓶頸、計畫反覆、升遷無門或工作內容超出預期的負擔，進而連帶影響收入與正財的穩定性。你可能會感受到付出與回報不成比例，甚至有種「被消耗」的無力感。此時若急於突破，反而容易陷入更大的疲乏與財務壓力。

建議生肖兔在這段期間，應將焦點轉回自身專業的鞏固與流程的優化，而不是追逐眼前的利益。病符星有時也象徵著某種職涯上的「靜止與重整」，與其急於突破，不如順勢修整，蓄力待發。