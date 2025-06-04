「你怎麼會比我早離開世界」母女刺青…留住對爸爸的愛

二○二三 年十一月傍晚 ，在頂樓的工作室等一對母女。

我平常是不接晚上的工作，不過由於這對母女特地北上而來，刺青的圖案是跟家人有關，於是特別破例開放。

媽媽看起來很年輕高䠷，女兒則是不太說話，但很有禮貌，兩人眉間充滿憂愁。

選定刺青圖案、位置、大小之後，媽媽先刺在左手臂，一下針她就抖了一下，但沒有喊停，或許是老公離開的心痛早蓋過皮肉的疼。

過程中媽媽總不停哽咽，抱怨道：「你怎麼會比我早離開世界？」

伴隨著淚水從眼框流出，她繼續說：「拜了這麽多神為什麼老天爺都沒有幫忙？明明提早發現心臟有問題，裝了支架後為什麼還是離開了。」

一時之間，只剩沉靜與悲痛的氛圍。

刺完媽媽換女兒，女兒顯得安靜，即使很痛也會抿嘴不發出聲音，我觀察一陣子後，我問妳是不是一直告訴自己要撐住，要比媽媽堅強不能哭，不然媽媽會很難過，會沒辦法走出傷痛。

女兒一臉驚恐的點頭回應「對」， 我馬上放下刺青筆，轉身對著媽媽說：「馬麻呀，妳先生離開時是不是沒有太多痛苦？」

媽媽沉寂了一下回應。「確實……」 《紋青：不只是刺青，從相遇到療癒》。圖／時報出版提供

我繼續說：「妳要為女兒想想，爸爸離開，女兒一定也很痛苦，但她始終沒有說出來，就是不想讓妳感到難過。」

妳也要為了女兒堅強起來，說完我繼續為女兒刺青著，完工之後，她們頻頻跟我道謝，才離開工作室，

現在她們的身上有著共同的符號，有老公、有爸爸、有愛你、有愛我、有愛我們。

生命中所遇到的每一個人，也許沒辦法陪我們走一輩子，但一定會在這段路留下些禮物。

(本文摘錄自《紋青：不只是刺青，從相遇到療癒》，時報出版，未經同意禁止轉載。)