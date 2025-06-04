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四生肖是「錢滾錢」高手！從年輕賺到老…龍志氣遠大、他副業很賺

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運示意圖。圖／AI生成
圖為財運示意圖。圖／AI生成

每個人都希望自己會賺大錢，搜狐網分享，有四個生肖天生就擁抱財神爺，從年輕就開始賺、越老越有錢，運勢長紅像開外掛！來看看有你嗎？

🐭生肖鼠：腦袋靈光 財路亨通

屬鼠的人反應超快、腦筋轉得快，對機會的嗅覺像雷達一樣準。年輕時就懂得如何在職場或創業中搶先一步，賺下人生第一桶金。人到中年後，鼠又超會理財，不但錢滾錢，更花在刀口上。再加上老來富運勢，鼠能優雅富足度過晚年歲月。

🐲生肖龍：志氣遠大 財運過人

屬龍的人目標感超強，總想做一番大事。他們敢衝敢闖，年輕時創意爆棚，極具領導力，很容易在職場上嶄露頭角。龍的實力不凡，又能掌握時勢，成為行業風雲人物。人到中老年，龍還是維持積極心態，運籌帷幄，繼續致富，一生順遂。

🐵生肖猴：古靈精怪 副業不斷

屬猴的人鬼靈精怪，不喜歡一成不變，總能從不同角度挖掘商機。猴的朋友多、人脈廣，靠著靈活的人際網路，財源自然滾滾來。猴從副業到投資樣樣精通，人老心不老，到了晚年還不退休，繼續動腦袋賺錢，生活優渥。

🐮生肖牛：一步一腳印 不躁進

屬牛的人吃苦耐勞，不愛玩投機取巧，年輕時默默耕耘，靠實力存下第一桶金。他們花錢有節制、投資講策略，穩健的理財觀念讓他們越活越富。到了老年，牛絕對是是財務自由且心靈富足的代表。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財神 生肖

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