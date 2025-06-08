殺破狼週運勢／天秤對戀情悲觀 雙子生活變富裕

白羊座：

整體運勢

學業運方面，滿月發生在學業宮位，論文、報告、作業全都完成，並順利交出，接下來可放鬆迎接暑假。某些白羊座完成了學業，對未來已有新的計劃，在滿月時期會覺得結束了一個重要階段。

家宅運方面，木星進入家宅宮位，會想購買屬於自己的居住空間，此時會開始尋覓好的物件，可以尋求到適合的居所。某些白羊座會離開原生家庭自己出來生活，可租到理想的小窩。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的火星受到在金錢宮位的天王星影響，會花很多錢在喜歡的人身上，除了寵愛對方，也可能是不斷賺錢養他。某些白羊座則是會在小孩、寵物身上的開銷較大。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星影響著在金錢宮位的金星，會有許多交際應酬的邀約，和朋友一起吃喝玩樂的費用暴增。某些白羊座加入一個團體，會覺得與這些人格格不入，價值觀落差很大。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，某個分期付款的費用在此時清償，負擔減輕很多。有投資習慣的金牛座，投資標的回到不錯的價位，可在此時出脫，獲利了結。

感情運方面，金星持續在命宮行進，和喜歡的人每天都很黏膩，幸福美滿。單身的金牛座，會有許多人對你表示好感，不乏有條件不錯的天菜，但金星受到冥王星影響，挑選對象須謹慎，此時容易遇到恐怖情人。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到命宮的金星影響，上司在工作上的不良習性已經打擾到你日常生活，因此決定下班後手機就關機。創業中的金牛座，自己需經手每一項事務，感到分身乏術。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到天王星影響，居家生活容易被鄰居噪音干擾，引發糾紛，甚至會不擇手段報復回去。這段時間依然要注意爐火、電器的使用，並要當心門戶安全，避免宵小闖入。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，木星進入金錢宮位，薪資待遇會獲得調整，可能比先前的職務多出不少。某些雙子座則是會開創副業，收入會比正職多出很多，資金充裕，覺得生活變富裕了。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與情感對象發生爭執，有些事情你已經再也無法忍受，此時分手機率較高，某些雙子座會被喜歡的人無預警封鎖聯絡方式，自己也不知為何。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與土星受到進入金錢宮位的木星影響，當心涉入詐騙陷阱中，對於陌生人的訊息或電話要特別小心。某些雙子座借錢給人，對方卻不認帳，對於人性感到失望。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，不論是開車或走路，亦或是搭乘大眾運輸工具，需注意冒失的司機，可能造成你意外受傷。被開罰單的機率也較高，這段時間，需特別注意交通安全。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，木星、水星進入命宮，不論在職場、學校、或是任何團體中，因為一些特殊表現，使得你的地位變得討喜，同時受到有力人士的拔擢，成為人生勝利組。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，階段性任務已經完成，此時會接受其他單位挖角，到更有發展性的公司發展。某些巨蟹座會晉升為主管職，不過在志業宮位的土星與海王星受到木星影響，你會覺得接了個燙手山芋。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星受到在人際關係宮位的金星影響，與人相處時，需保持安全距離，以免捲入性騷擾的風波中，某些巨蟹座會尋求一夜情滿足生理需求，卻容易惹上爛桃花。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，木星、水星進入命宮，需當心病毒感染，引發呼吸系統發炎，同時代謝狀況變差，容易發福。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，會承接一個光鮮亮麗的職務或任務，機動性較高，挑戰性也大，但能充分展現自己的能力，甚至可能與名人合作，會令週遭的同事羨慕又嫉妒。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，與戀愛對象會因為交友問題鬧情緒，與對方冷戰，甚至分手。感情尚未穩定的獅子座，喜歡的人會被橫刀奪愛，聯絡方式很快就被封鎖掉了，覺得對方很無情。

學業運方面，在學業宮位的土星與海王星受到木星影響，會發現學校的一些潛規則，自己被迫妥協。某些獅子座辛苦研究的成果，被不相關的人掛名，會覺得很不公平。

健康運方面，火星持續在命宮行進，火氣較大，容易長痘痘、嘴破或便秘，這段時間依然需注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時需特別注意人身安全。

處女座：

整體運勢

遠行運方面，金星進入遠行宮位，會參加較為昂貴的旅行團，食宿都很高級，或是搭乘遊輪，在海上享受美食與各種豪華的設施。沒有遠行計畫的處女座，也會跟許多來自異國的朋友一同交流。

人際關係方面，木星進入人際關係宮位，會參與許多大型的團體，認識許多社經地位較高的人脈。某些處女座目前遇到困境，可得貴人幫助，任何問題都能迎刃而解。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到海外宮位的金星影響，會需要跟異國的客戶溝通或斡旋，因為外語能力不好，失去主導地位。某些處女座則是需要到人生地不熟的國家出差一趟，感到很勞累。

金錢運方面，在財務宮位的土星與海王星受到進入人際關係宮位的木星影響，與人發生財務糾紛，必須藉由法律程序討回公道，某些處女座可能要處理家族方面的資產問題，需尋求律師協助。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，木星進入志業宮位，職務會獲得提升，或是會在此時轉換跑道，被挖角到更理想的領域去。某些天秤座會嘗試創業，自己當老闆，目前正在籌備階段。

金錢運方面，金星進入財務宮位，偏財運頗佳，可買彩券試試手氣。有投資習慣的天秤座，短線可期，標的物指數不斷上揚，此時出脫，會有不錯的獲利，或買進有潛力的投資商品，短期內可賺進不少資金。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到進入慾望宮位的金星影響，已有情感關係的天秤座，其中一方有肉體出軌的狀況，造成兩人關係的危機。某些天秤座與情感對象肉體關係不協調，對戀情開始有些悲觀。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到天王星影響，與人財務往來需特別謹慎，該付的資金不要拖欠，同時也不要貪小便宜，很可能因為一點瑕疵，引來官非。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，某筆分期付款的債務終於清償，未來的經濟狀況會寬裕許多，有投資習慣的天蠍座，先前在投資市場漲面的虧損攤平，在此時出脫，可小賺作收。

感情運方面，金星進入感情宮位，與情感對象有很多相處的時間，兩人關係親密，正在熱戀狀態。某些天蠍座則會與喜歡的人互訴衷曲，兩人正式進入交往狀態。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星與海王星受到進入遠行宮位的木星影響，會需要外派在異國一段時間，拓展海外業務。某些天蠍座則是會承接與國際事務有關的工作，必須加強外語能力。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到金星影響，這一陣子不想參加任何社交活動，比較喜歡宅在家中追劇、打手遊、耍廢。雖然這是一種休息方式，久了會感到身心靈不太健康，每天感到很空虛。

射手座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，暫時有一段較為輕鬆的時期，工作量減少，甚至可放好幾天假，休息一陣子。某些射手座則是承接很出風頭的任務，讓很多同事羨慕又嫉妒。

金錢運方面，木星進入財務宮位，會獲得一份家族長輩的資產，可讓你不愁吃穿好一陣子。有投資習慣的射手座，此時重新佈局，購買有成長潛力的標的，在短時間內就能賺到不少錢。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，與情感對象的關係陷入瓶頸，兩人經常因為一些事感到不愉快，陷入冷戰狀態，甚至在此時協議分手。感情穩定的射手座，本週因為一件事情較為情緒化，與喜歡的人發生爭執。

健康運方面，木星和水星雙雙進入疾厄宮位，當心病毒感染，引發呼吸系統發炎，代謝狀況較差，不知不覺發福好幾公斤。滿月發生在命宮，容易吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，飲食注意衛生。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，木星與水星雙雙進入感情宮位，與喜歡的人互訴衷曲，兩人決定正式交往。感情已經穩定的摩羯座，與情感對象正準備進入婚姻關係中，忙著拍婚紗照，挑選喜餅。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月影響，終於完成了一個艱難的任務，想放個長假，好好休息一陣子。某些摩羯座則是對工作感到倦勤，可能會在這段時間丟下辭呈走人。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到天王星影響，經常會有預期外的支出，甚至因此負債，或是將存款都用完，手頭十分拮据。有投資習慣的摩羯座，切勿以賭博的心態進入投資市場炒短線，容易賠光資產，負債累累。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。火氣也比較大，容易嘴破、長痘痘，或是因為天氣炎熱而中暑，多食用降火氣的飲食，會感到比較舒適。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，木星進入工作宮位，此時會尋求到一個可以發揮自己能力的大型組織或公司，薪資待遇也會非常優厚。某些水瓶座在目前的職場地位顯著提升，受到上司重用，或是升職，要承擔的事務會比過去更重要。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，會規劃與家人一起出遊旅行，共享天倫之樂。某些水瓶座則是有一段可以宅在家中的悠閒時光，終於可以在家追劇、打手遊、耍廢，或是整理居住空間。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽受到在人際關係宮位滿月的影響，會因為情感對象的交友方式而吃醋，或是關係中有第三者介入。某些水瓶座則是喜歡的人被橫刀奪愛，只能選擇默默退出對方的世界。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，與某個朋友發生不愉快，會默默地封鎖對方，不想與對方繼續往來。某些水瓶座會在此時退出一個團體，與團隊中的人漸行漸遠。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，木星進入戀愛、子女宮位，單身的雙魚座桃花旺盛，會有不少人對你表示好感，甚至告白，有機會脫單。感情穩定的雙魚座，懷孕機率高，孩子會在眾人的期待中來臨。

考試、面試運方面，金星進入面試、考試宮位，參加各種認證或是國家考試，猜題命中率高，成績可跨越門檻，獲得執業資格。面試研究所或是新工作極為討喜，很快就能收到錄取通知。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個職務的階段性任務結束，會在此時離開原單位，到另一個工作領域發展。某些雙魚座則在此時轉換跑道，可能創業當老闆，或是到新的職場展開不同以往的歷練。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與海王星受到木星影響，收入有減少的趨勢，或是開銷變大，有些入不敷出，儲蓄不斷的減少，甚至因為各種因素負債累累，生活費用必須節約，將資金消耗狀況減輕。

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