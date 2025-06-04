看起來像肥羊？3星座今年小心被騙...處女信任錯人、他最慘人財兩失
在詐騙橫行的現代，每個人都應該提高警覺，不要輕易落入詐騙陷阱。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年要小心被騙的星座，提醒大家要格外留意，請參考太陽、上升、金星星座。
TOP3 處女座／信任錯人 誤擔風險
處女座今年會有非常多事情要解決，容易手忙腳亂，在最虛弱的時候被假裝專業的人欺騙，例如可能會有人說了很多專業術語要你投資，結果沒有任何背書或合約，處女座就應該加以防範。
TOP2 巨蟹座／感情用事 錢財流失
巨蟹座今年容易被他人「情勒」，例如被親近的家人或朋友要求給錢周轉，巨蟹很難拒絕，在此情況下，務必要特別小心，不要感情用事，要看清楚他人言語背後的用意。
TOP1 雙魚座／沉浸幻想 被騙感情
雙魚座今年容易因為「缺愛」被欺騙感情，別人知道你缺乏什麼，就去騙你的感情，被騙感情後更容易被索要錢財，需要特別當心，注意周遭的人事物，做好退場機制。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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