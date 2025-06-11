關係融洽！3星座和子女相處「像朋友」...射手像大孩子、他尊重又自由
因個性相異，不同父母與子女間的相處也不盡相同。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個與子女相處像朋友的星座，不僅相處和睦，興趣也類似，請參考太陽、上升星座。
TOP3 射手座／親子互動 玩伴關係
射手座父母就是一個「大孩子」，陪伴子女過程中就是一路玩耍過來的，並不會因為自己是長輩就嚴肅對待，搞不好自己的玩心還比小孩還重，一起玩樂、一起愛好大自然的親子互動非常健康。
TOP2 水瓶座／思想開放 尊重自由
水瓶座並不會自身是父母，就要求小孩聽他的，而是重視家庭成員的「平等」關係，所有意見都可以提出來討論，秉持自由的態度對待家庭，是每個家庭都應該尊崇的良好典範。
TOP1 雙子座／溝通活潑 心智平等
雙子座父母更重視想法和學習上，互相成長、互相陪伴才是關鍵，溝通過程中什麼都可以聊，無論是小孩在學校的生活，還是父母的職場，都可以拿出來聊，親子間的相處輕鬆有趣，沒有負擔。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言