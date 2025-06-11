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拒絕投機！3星座最適合「保本投資」...巨蟹保守、他精打細算

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個適合保本投資的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個適合保本投資的星座。圖／AI生成

投資時除了打聽意見外，做好功課、選擇自己最適合的投資方式也是重要的一環。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個適合保本投資的星座，請參考太陽、上升星座。

TOP3 巨蟹座／謹慎保守 珍視家庭資產

巨蟹座性格較為保守，無論是身為男主人還是女主人，在理財上都不只針對個人，而是會考量到整個家庭，拿家裡的錢投資，會將獲利的錢給小孩當學費、給父母當旅遊基金、或是未來的創業基金，思考的會比較多，行為就會比較保守，因此保本型投資較適合巨蟹座。

TOP2 金牛座／穩健務實 避開風險

金牛座性格穩健務實，雖然很喜歡理財、研究投資，但會去思考哪些是風險較高的，會在風險高和穩利穩健中，選擇較為穩健，並且務實的投資行為，他們深知「天上不會掉餡餅」，較為穩健的保本型投資，自然適合金牛座。

TOP1 處女座／精打細算 抓緊本金

處女座喜歡精打細算，他好不容易存到的本金，不能接受虧掉了本金只賺利息，最好本金多再賺利息，不願承擔風險，所以保本型投資對他們來說才是最安全的投資方式。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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