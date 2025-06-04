南韓青瓦台的射手座魔咒？3位總統曾入獄 艾菲爾：李在明連3年命運大考驗

南韓總統政局又更迭，共同民主黨候選人李在明贏得總統選舉，今(4)日就職進駐青瓦台。命理師艾菲爾看完李在明的星盤，發現了驚人真相，而今天又一位射手座總統走上青瓦台。

李在明生日為1963年12月8日，之前遭彈劾下台的尹錫悅則是1960年12月18日，同為射手座，命運卻是雲泥之別。艾菲爾老師坦言，從星象學角度來看，更是一種強烈的「宿命感」氛圍。

▍兩人星盤對照：

「尹錫悅：太陽90度海王星，掩蓋真相的代價」

2024年12月3日尹錫悅發動戒嚴。海王星在雙魚座28度與太陽在射手座26度形成精準的90度相位，代表著「幻象與欺瞞」，代表他想藉由製造外在恐慌來掩蓋真相。

土星在雙魚14度與他本命月亮15度與水星16度射手，也形成了壓迫相位，內心不安讓他企圖以「強勢手段」來穩住權力。

「李在明：月冥合相，精準掌握人心，能長治久安？」

新總統李在明太陽位於射手座16度，是典型的理想主義者，月亮與冥王星合相於處女座18度與15度，擅長分析人性、操盤權力結構。但面對重大壓力時若過度操控，也可能引發反彈。

他金星落在摩羯座11度，與本命天王星處女座11度形成120度三分相，顯示他具備務實的經濟改革潛力，有機會做實事，但也伴隨挑戰。

艾菲爾老師點出，2026年到2028年對李在明是命運大考驗。

2026年李在明水星與火星出現刑剋，可能是決策錯誤的高風險期，經濟、民生政策方面可能引發通膨民怨。2027年8月天王星回歸逆位，則象徵國際變局，甚至和北韓衝突有關。2028年下半年，流年天王星對沖本命太陽，象徵個人權威受到顛覆，恐怕會有醜聞與大風暴。

艾菲爾老師分析，從尹錫悅到李在明，韓國兩位射手座總統看似風格迥異，實則都面臨理想與現實的拉鋸。射手座理想主義、追求正義，但有時射手太追求理想，脫離民意與現實，有就容易被反撲。艾菲爾老師加碼表列多位射手座南韓總統，下台後都官司纏身。

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