芒種，是農曆二十四節氣中的第九個節氣，2025年芒種落在國曆6月5日（星期四）。所謂「芒」代表有芒作物，如稻、小麥，「種」則象徵農人此時播種插秧，意謂動起來、把握時機。這一節氣充滿了陽氣與生命力，對應命理來說，正是啟動新願景、翻轉運勢的重要時機。



古人云：「芒種不種，過後落空」，不僅提醒務農時機，也暗示人生如田，應趁勢施為，才能在下半年收穫成功果實。

如何在芒種招好運？

芒種節氣 = 轉運密碼？這些生肖準備翻身，苦日子要結束了！(圖片來源：科技紫微網)

第一招：懸掛海報添福氣

在芒種當日下午（約13:00～17:00），建議於家中或辦公室的「正西方位」掛上風景海報，例如山林、海洋、古城、世界著名景點等旅遊美照。這象徵為自己開啟視野、擴張格局，也能增強事業與財運能量。但請記得在懸掛前，務必仔細檢查該區域是否有死蟑螂、螞蟻或飛蛾等小昆蟲殘留，清潔乾淨後再掛，才不會破壞氣場。

第二招：卯時祭神旺財、旺事業

上午5點到7點，是芒種當日氣場最穩定且神明靈氣最旺的時間。此時可前往住家或公司「正西方向」尋找主祀觀世音菩薩、媽祖的廟宇上香祈願，特別適合祈求財運與事業順利。若不方便出門，誠心供奉家中神位亦可。生肖屬牛與馬的朋友，這段期間財運強勁，可順路往西散步15分鐘，走進彩券行試試手氣，橫財入袋的機率頗高！

芒種時節桃花氣場旺盛，但正與爛桃花並行。若你正渴望一段好戀情，不妨在這段期間小改造自己的磁場。女生建議配戴金色手鍊、金項鍊或金手錶，能吸引正緣靠近，穩定感情能量。男生則可準備一把黃金色或金屬製的小剪刀（可隨身攜帶），象徵剪除雜氣、斬斷爛桃花糾纏，自然迎來好姻緣。

哪些生肖在芒種節氣前後轉運？

生肖豬

芒種一到，屬豬的朋友猶如打開財富水龍頭，正財、偏財齊開張！有升職、接案、賺外快的好機會，尤其是被主管點名負責重要任務或外包合作，表現得好就能實質進帳。投資運也不錯，有貴人提供資訊或協助，進帳機會高。單身者在人際場合表現亮眼，容易吸引新朋友，桃花也跟著轉旺。

生肖鼠

芒種節氣讓屬鼠的朋友在財富上感到格外有手感，對數字、投資方向特別敏銳。只要花點時間研究市場，善用資訊，便能在財經領域裡找到屬於自己的「小金庫」。不求一夜暴富，但穩定成長、有進帳是肯定的。建議多關注理財知識，可能會不小心變成朋友圈裡的「小財神」。

生肖馬

對屬馬的人來說，芒種是人緣與財運雙喜臨門的時段。桃花特別旺，容易吸引生活品質好、事業有成的異性靠近；甚至在金錢上，可能因為異性朋友或長輩援助，解決燃眉之急。有伴侶的人也會發現另一半特別貼心、願意支持你，感情升溫指數高。財運方面亦可望獲得金援、補助或合作機會，讓你整體壓力下降不少。

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