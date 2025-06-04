農曆5月運勢(上)／鼠容易破財、羊有豬隊友、2動物有血光災

命理師湯鎮瑋老師分享「農曆五月生肖運勢大解析！鼠、馬、猴、蛇、羊要注意⚠️」影片，這裡指的是指命理上的農曆5月，時間從國曆6月5日到7月6日。老師說，農曆4月很多變動無常，5月還是會繼續發生。因為情勢詭譎，請大家不要聽到利多就盲從，可先學第二專長，做好口碑再說。農曆5月有太陽星，主功名，所以要先勞動才有正財。

▍生肖鼠／容易破財 注意健康

本月鼠容易破財，千萬別亂從事鉅額投資，也別輕信小道消息。鼠本月特別衝動沒耐心，因為對生活工作環境不滿，又急著下決定改變，一發不可收拾。

鼠多注意健康問題，病符星入座，特別當心傳染病、心血管疾病。鼠可能因為生病，無法工作而破財。要好好照顧自己身心，不健康也會影響運氣。

鼠要管好脾氣，容易因為沒耐心，和別人發生口舌是非，影響運氣。

想要開運，可以穿戴白色、金銀衣服飾品，配戴金珀、白水晶、金飾銀飾，可以拜觀音。

▍生肖蛇／非常勞碌 抱持耐心

蛇本月會很勞碌，做事不要先想好處利益，總之先做再說，先讓別人看到誠意，才有口碑。

女生要注意健康、家庭工作可能兩頭燒，容易沒有耐心，要多冷靜放輕鬆。本月管好正財，多學習第二專長，用實力變現。

想要開運，可以多穿黃色系、咖啡色系衣服飾品，帶黃水晶、蜜蠟、黃玉石，可以多拜土地公。

▍生肖馬／恐有金屬血光災

馬本月多注意健康，將星入座，需要多承擔責任，馬常常事多覺得累，但也會帶來成就感，雖然有壓力但也會讓人成長。

馬要注意血光災，尤其當心金屬利器。本月馬可能急著改變現況或某件事，但大環境可能難配合，馬不要太著急，請積極有智慧去處理，但不要太心急，「一切都是最好的安排」。

想要開運，多穿綠色系衣服飾品，佩帶綠珀、檀木、沉香，可以多拜綠度母。

▍生肖羊／遇豬隊友 容易爆炸

羊本月要多注意健康，當心傳染病或舊疾復發，也要注意身心靈狀況，遇到不滿，不要強逼自己忍耐，要適度表達，免得忍到不能忍大爆炸。

羊本月容易遇上豬隊友，做事可能被拖累、被別人破壞，請做好危機處理，預先設想各種情況，避免慘況。

想要開運，多穿紅色、粉紅色衣服飾品，配戴紅繩、粉水晶，多拜關公。

▍生肖猴／有血光災 容易被騙

猴本月受剋，容易有血光災，要多注意交通意外。猴本月很適合去做健康檢查，算是花錢消災。

本月也容易被騙，容易誤信小人，建議多捐血、行善布施就能為運氣加分。

想要開運，可以多穿黃色系、咖啡色系衣服飾品，帶黃水晶、蜜蠟、黃玉石，可以多拜土地公。

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