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五星座健康亮紅燈！處女座上弦月「情緒波動大」 牡羊小心腸胃
今（3日）迎來處女座上弦月，在情緒與能量波動明顯的星象影響下，可能對身心狀態造成負擔。塔羅老師艾菲爾在臉書發文提醒，五大星座需要留意，若無適當調節，恐引發健康問題。
牡羊座
此期間容易出現壓力型腸胃問題，過度追求效率與掌控，導致壓力轉移到腸胃系統，可能出現食慾不振、脹氣等不適，建議牡羊座學會放鬆，可嘗試冥想、瑜伽、減少刺激性飲食，維護腸道健康。
雙子座
因思緒活躍、對細節過度執著，可能導致大腦無法放鬆，出現失眠、多夢等問題，建議遠離電子產品、打造舒適睡眠環境，或透過音樂、伸展運動來幫助入睡。
處女座
本次上弦月的主角，完美主義特性被進一步放大，焦慮情緒容易反映在皮膚狀況上，出現痘痘、濕疹等問題，建議放寬對自己的要求，透過興趣紓壓或尋求諮詢，幫助穩定內分泌與膚況。
射手座
可能因責任感加重而投入大量心力與勞力，導致過勞與內分泌失調，如疲倦、情緒不穩、經期不規則等，建議建立規律作息與均衡飲食，避免過度消耗體力。
雙魚座
情緒易受外界影響，加上內化壓力不易排解，長期下來可能導致免疫力下降，建議透過傾訴、藝術創作等方式釋放情緒，有助提升身心防禦力。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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