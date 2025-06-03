五星座健康亮紅燈！處女座上弦月「情緒波動大」 牡羊小心腸胃

今（3日）迎來處女座上弦月，在情緒與能量波動明顯的星象影響下，可能對身心狀態造成負擔。塔羅老師艾菲爾在臉書發文提醒，五大星座需要留意，若無適當調節，恐引發健康問題。

牡羊座

此期間容易出現壓力型腸胃問題，過度追求效率與掌控，導致壓力轉移到腸胃系統，可能出現食慾不振、脹氣等不適，建議牡羊座學會放鬆，可嘗試冥想、瑜伽、減少刺激性飲食，維護腸道健康。

因思緒活躍、對細節過度執著，可能導致大腦無法放鬆，出現失眠、多夢等問題，建議遠離電子產品、打造舒適睡眠環境，或透過音樂、伸展運動來幫助入睡。

處女座

本次上弦月的主角，完美主義特性被進一步放大，焦慮情緒容易反映在皮膚狀況上，出現痘痘、濕疹等問題，建議放寬對自己的要求，透過興趣紓壓或尋求諮詢，幫助穩定內分泌與膚況。

可能因責任感加重而投入大量心力與勞力，導致過勞與內分泌失調，如疲倦、情緒不穩、經期不規則等，建議建立規律作息與均衡飲食，避免過度消耗體力。

雙魚座

情緒易受外界影響，加上內化壓力不易排解，長期下來可能導致免疫力下降，建議透過傾訴、藝術創作等方式釋放情緒，有助提升身心防禦力。

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