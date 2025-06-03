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火星助攻！5生肖6月職場強運「履歷一丟就上、提案一提就中」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為寫履歷示意圖。圖/AI生成
圖為寫履歷示意圖。圖/AI生成

六月火星與月亮交會合相，一股強勁的能量正在激盪。火星代表衝勁、執行力與競爭，而月亮則掌管內在情感與直覺。塔羅牌老師艾菲爾分享，火月合相對幾個生肖影響很大，行動與直覺雙雙到位，不妨大膽決策向前衝，此時正是投履歷、換工作、向老闆提出新提案的最佳時機。

🐯 生肖虎／敢衝敢拚 快主動出擊

屬虎的人6月氣場強大，火星點燃你天生的野心與行動力。如果厭倦目前的工作或是覺得缺乏挑戰，火星讓你充滿勇氣去挑戰新職務，快去丟履歷。6月你也有很多新想法，有機會提出驚豔提案，也有機會升官。

小建議：別怕跳出舒適圈，越敢挑戰，越有斬獲。適時聽取他人建議，別忽略細節。

🐴 生肖馬／行動力爆棚 轉職成功

屬馬的人本月跑得飛快，思路清晰、行動力爆棚。馬對於市場趨勢和新機會，都非常靈敏，無論想找工作或想轉職、轉部門，都能精準鎖定公司與職位，投履歷命中率極高。馬的提案也如有神助，很容易獲得老闆青睞。

小建議：保持彈性和靈活性，把握與人交流機會。追求速度的同時，也要注意細節和兌現承諾。

🐶 生肖狗／過去努力 終於被看見

屬狗的人6月會感受到一股強大的推力，火星助一臂之力，將過去的努力轉化為機會。如果想轉職，快將過去累積的技能優勢寫進履歷，瞄準那些更重視經驗和責任感的職位；想提出新提案，務實路線最好。

小建議：要相信自己的判斷和實力，積極向前輩諮詢，就能少走彎路。

🐷 生肖豬／靈感乍現 跟著直覺走

屬豬的人6月靈感滿滿，對未來方向特別敏銳。不如順著直覺走，投履歷、換跑道都會有驚喜。豬的創意提案跳脫框架，正好成為職場的新解方。雖然風格比較感性，但有獨特視角就能打動人心。

小建議：信任你的內在聲音，在面試或提案時，用你的真誠打動對方。

🐑 生肖羊／人脈活躍 各種機會上門

屬羊的人本月社交運爆棚，一場聚會、一通電話就有職涯轉機出現。6月羊社交魅力到達頂峰，求職轉職無往不利、尤其是透過人脈推薦，更是非常有幫助。羊的企劃提案也因兼顧各方利益、強調團隊合作，備受肯定。

小建議：積極擴展專業人脈圈，面試或提案不忘強調你的溝通協調能力。俗語說，「魚幫水，水幫魚」，和人互惠會有更多機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 火星 求職 履歷

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