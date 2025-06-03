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命中帶財！四大生肖30歲後註定翻身…鼠好眼光、這動物「人脈通錢脈」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為職場順利示意圖。圖／AI生成
圖為職場順利示意圖。圖／AI生成

有些人大器晚成，年少時平平無奇，甚至有小挫折，但人過30歲就像開外掛，事業轉運、財運上升，錢包越來越飽滿！搜狐網分享有四個生肖會賺錢，30歲之後不會窮太久，註定會翻身，快看看有你嗎？

🐭 生肖鼠：腦筋轉得快 嗅到商機

屬鼠的人最會動腦筋，頭腦聰明、反應過人。雖然年輕時可能換了不少工作，不太穩定，但一旦過了30歲，閱歷一上來、眼光一放遠，他們就能把「聰明才智」轉化為財富收入。鼠不只善於觀察市場變化，掌握賺錢商機，也都能做出正確判斷，他們很擅長經營副業，錢也滾滾來。

🐯 生肖虎：幹勁十足 帶團隊衝鋒

屬虎的人天生有領袖氣場，行動力滿滿，他們勇往直前，無所畏懼，虎年輕時常衝過頭，會遇到一些小挫折。年過30歲後，虎變得沉穩，不再單打獨鬥，而是更懂得團隊策略合作。虎敢於挑戰高難度任務，也帶著團隊衝鋒，虎不斷累積實力的同時，財運也衝高峰。

🐍 生肖蛇：冷靜計算 投資不失手

屬蛇的人很有想法但不張揚，是低調的高階玩家。蛇總是默默學習、默默觀察，30歲之後，蛇變得更有智慧，擅長分析謀劃，很會研究市場動態，制定出最好的計畫。無論理財與事業，蛇總能快狠準做出決斷。當別人還在觀望的時候，蛇已經默默進場，等到大家發現想跟進時，蛇已經賺飽飽打算離場了。

🐴 生肖馬：朋友很多 人脈通錢脈

屬馬的人開朗活潑，走到哪都能交朋友。年輕時可能玩心太重，但馬過了30歲之後，人脈就是他們的的錢脈。他們開始發揮人脈優勢，不管找工作還是創業，總有貴人幫他們一把，合作機會總是比別人更多，加上馬本來就很拚，事業很快就開花結果。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 生肖

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