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周四「芒種」準備開運！工作運、考運、財運求好求滿

聯合新聞網／ 綜合報導
芒種示意圖。新華社
芒種示意圖。新華社

今年的芒種節氣落在國曆6月5日(周四)，當天也是農曆五月初十。命理師柯柏成臉書分享，芒種也是行動與播種的時節，無論求職、轉職、考運財運，只要有心祈求，都能有所獲得開花結果。

柯柏成說，芒種是廿四節氣的第九個節氣，芒種一詞出於《周禮》：「澤草所生，種之芒種」。另外《月令七十二候集解》：「五月節，謂有芒之種穀可稼種矣」。這裡是指大麥、小麥等有芒的農作物種子已經成熟，晚穀、黍、稷等夏播作物也播種正忙，因此「芒種」也代表農事繁忙。

柯柏成說，古人從芒種看天氣，農諺有云：「芒種在頭，三伏大旱；芒種在尾，大雨大水。」古人認為，若芒種落在農曆五月上旬，預言三伏時節將持續高溫乾旱，農人望天興嘆，但若芒種落在農曆五月下旬，則將有大雨，河水也暴漲。且看今夏是否如預言會少雨又熱。

柯柏成老師指出，芒種也是「行動與播種」的時節，想要轉運不妨趁這時間動起來。

▍職場轉運

可以多在「芒種」前後三日內主動投遞履歷、安排面試、爭取面談機會。若想創業或換跑道，也可在「芒種」進行，也可以趁著這天找老闆談加薪，都會有好結果。

▍財運回流

芒種當天上午7時到9時(辰時)，可以往南方布施，例如到便利商店捐零錢、捐發票或是寺廟功德箱。若能捐天赦日煮錢水的部分硬幣更好，布施時要記得念佛號，例如「阿彌陀佛」或是「觀音菩薩」都可以，觀想財運回流，就能有所得。

▍提升考運

芒種當天下午17時～19時，可在考生房間正西方掛上風景山水照片或旅遊海報，可增加考運，記得選掛圖片前，前清除方位的上死掉的蟑螂、螞蟻、飛蛾等小蟲才行。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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