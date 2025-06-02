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唐綺陽星座運勢週報：射手好運提升 巨蟹感情大突破

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
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唐綺陽星座運勢週報6/2-6/8】

星象影響：金星進金牛、金星衝刺

週五金星進金牛，情勢越來越明朗，是回歸穩定的契機。但今年是變化之年，仍需小心別粗心大意。週五前，金星在牡羊衝刺，自私、自我者行為被凸顯，觀察辨識適合結盟的夥伴，好好看清誰才適合當朋友

12星座個別影響：

處女：女性上司言行反覆令人焦躁；感情說話請謹慎

天蠍：過勞情形是警訊需正視；感情別讓好意被誤解

魔羯：太過悲觀會讓發展受限；感情高冷亦會遇阻礙

水瓶：事務推動不急躁需再耕耘；感情多花時間經營

牡羊：態度放柔軟會更順利；感情慎防蜜糖型爛桃花

金牛：適合專注在舒適圈努力；感情宜展現居家魅力

雙子：凡事水到渠成勿強推；感情退一步可釐清真心

雙魚：要理性應對別庸人自擾；感情放輕鬆任其流動

巨蟹：把握新機會凸顯重要性；感情可能迎來大突破

獅子：自帶閃光燈各方機會多；曖昧玩笑中藏有真心

天秤：事業合作將邁入下一階段；感情散發性感魅力

射手：心境轉換好運提升；感情太過拘謹會減少魅力

魅力 獅子 朋友 星座運勢 唐綺陽

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