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周四「芒種」易犯血光忌2色 4生肖今起做1事化解

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
生活運勢、運勢、運氣、整體運、節氣、季節、夏天、夏季、種田、農夫示意圖。圖／AI生成
生活運勢、運勢、運氣、整體運、節氣、季節、夏天、夏季、種田、農夫示意圖。圖／AI生成

6月5日迎來節氣「芒種」，民俗專家廖大乙表示，今年芒種在端午之後，因已過「端陽」，磁場變化大，易犯血光，尤其、猴、虎4生肖，建議把握「芒種」前3天及後4天，也就是今起至9日捐血及行善布施化解，並忌黑、紅2色。

廖大乙指出，「芒種」是一年之中的第9個節氣，俗話說「交芒種，五月令」高溫潮濕，也是農作物種植時間的分界點，台灣南部的芒果也差不多在芒種前後採收並上市，但因今年芒種在端午之後，已過代表「正陽」的端午，磁場變化較大。

由於，現在正值農曆五月，又稱「百毒月」，因天氣漸熱，蚊蟲孳生，疫病傳染也恐又起，加上適逢磁場變化大，恐有血光之災，因此芒種前後應避免黑、紅2色系衣物，尤其當天正沖肖豬者，還有犯太歲的蛇、猴、虎3生肖，務必當心。

廖大乙建議，豬、蛇、猴、虎4生肖可把握「芒種」前3天及後4天，也就是今（2日）起至9日（一）透過布施行善去化解血光之災，若身體健康就去捐血，直接破除犯血光危機，並且多多關懷久未聯繫的親友，有助於下半年運勢順利。

此外，最近疫情狀況又開始升溫，也能加強宣導告訴身旁親友，盡可能少出入公共場所或人多的地方，尤其是家中若有100公分以下的孩童真的別去人多之處，透過廣為宣導衛教措施，勸人愛惜健康也是行功德，對轉換自身磁場具正面效益。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

「芒種」是一年之中的第9個節氣，俗話說「交芒種，五月令」高溫潮濕，也是農作物種植時間的分界點。報系資料照
「芒種」是一年之中的第9個節氣，俗話說「交芒種，五月令」高溫潮濕，也是農作物種植時間的分界點。報系資料照

芒種 生肖運勢

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