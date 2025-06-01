「阿公手尾錢」？ATM領到鈔票有字 命理師揭6種使用方式
有網友近日貼文分享，在ATM自動櫃員機領款時，領到的一張千元鈔寫有「阿公的手尾錢」等字樣，引起討論。命理師楊登嵙說，手尾錢是華人習俗，通常會註記會寫在紅包袋上，不會寫在鈔票上，若真的收到寫有手尾錢字樣的紙鈔，也不用過於擔心，可直接花掉，在意的話，也可捐出當善款。
命理師楊登嵙說，「手尾錢」是往生者或子孫預先準備好，辦理後事時，會由祭祀師父交付給子孫，一般人都是用紅包袋或是紅絨布來收藏、保存，部分民眾怕忘記，會在紅包袋上寫上日期和緣由，也就不用怕忘記或是不小心花掉。
楊登嵙說，在包手尾錢的時候，通常會放進一個紅包袋內，裝的金錢不限，一般家屬會想要討個吉祥數字，會以8或0為尾數，金額不等，手尾錢是往生者離開後，留給子孫的錢財（紙鈔或銅板），將財富傳承給子孫，保佑子孫富貴長壽，財源廣進，是給晚輩的祝福，是有正向的價值和意義。
楊登嵙說，手尾錢具有紀念性質，通常不會有人拿去花掉，但是如果不小心花掉了，其實也不需要太過擔心，因為手尾錢是往生者留下的祝福，心意不會隨之消失。
楊登嵙說，若把「手尾錢」，拿去賭博或是購買違禁品，造成觸法的疑慮，或是讓身邊的人擔心，那就不可。
楊登嵙解釋，若平常生活時，在ATM或是收到店家給的紙鈔上，發現寫有「手尾錢」字樣，也不用過於擔心，花掉或是跑一趟銀行換鈔即可，若真的介意，則可捐給公益團體行善，也是一種解決方式。
手尾錢六種使用方法，分述如下：
一、放在財位：放在家裡的「財位」上，可以獲得往生親人的護持庇佑，讓後代子孫的財源廣進。
二、存進衣櫥：放在褲子的口袋裡，再把褲子捲起來，並且放進衣櫃裡，意思是「鎖財庫（褲）」，可以增進財運。
三、放枕頭下：用紅包或紅布包起來，再用紅繩綁7圈後，打結綁起來，放進床頭櫃或枕頭下，代表往生親人為後輩子孫「鋪財路」。
四、放進錢包：將「手尾錢」放錢包內，增加財運。
五、存進銀行當錢母：藉由子孫的努力打拚，讓小錢滾大錢。
六、捐款行善：把往生親人的愛心，分享給社會上需要幫助的人，幫親人積福報，廣結善緣。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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