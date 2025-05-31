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端午後威力彩衝8.4億！四生肖偏財運極旺「中獎原地退休」

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
中彩券示意圖。圖／AI生成
中彩券示意圖。圖／AI生成

威力彩連續摃龜，台彩預估下期6月2日開獎，頭獎累積獎金上看8.4億元。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享有四大生肖最近偏財極旺，老師也教開財小撇步，做好準備再去買，中獎直接原地退休。

TOP 4屬蛇

屬蛇建議在購買威力彩前，可多接觸與火元素相關的事物，例如食用辛香料濃郁的食物，如辣椒、咖哩或烤肉，以激發財運能量。另可前往熱鬧、人流旺盛的投注站，如燒烤店、火鍋店、熱炒店或夜市附近下注，以提升財氣。此外，佩戴紅瑪瑙或石榴石飾品，也能強化偏財磁場，幫助屬蛇的人在當日獲得幸運之財。

TOP 3屬狗

屬狗的偏財運極旺盛。建議在購買威力彩前，可多接觸與風元素相關的事物，例如食用輕盈且富含空氣感的食物，如爆米花、舒芙蕾或氣泡飲料，以提升財運流動性。另可前往高樓附近、風口處或通風良好的投注站，如咖啡廳、露天市集、機場或捷運站附近下注。此外，佩戴紫水晶或黃水晶飾品，也能增強財運磁場，助屬狗的人迎來意外之財。

TOP 2屬羊

屬羊的人偏財運極旺盛。建議在購買威力彩前，可多接觸與水元素相關的事物，例如飲用純淨水、海鹽泡澡或食用海鮮，增強財富流動性。另可前往靠近水源的投注站，如港口、魚市場、水族館或飲料店旁的投注站下注，以提升財運。此外，佩戴黑曜石或藍寶石飾品，也能進一步增強財氣磁場，幫助屬羊的人在當日獲得意外之財。

TOP 1屬豬

屬豬的人偏財運極旺盛。建議在購買威力彩前，可以多接觸與穩定能量相關的事物，例如食用根莖類食物，如馬鈴薯、紅蘿蔔或番薯，增強財運穩定性。另可前往傳統市場、超市、雜糧行或蔬果店附近的投注站下注，以強化財氣。此外，佩戴黃水晶或茶晶飾品，也能進一步提升金錢能量，幫助屬豬的人在當日捕捉財富機遇。

好運時段：

中午11:00-15:00

財神方位：正南方

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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