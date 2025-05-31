鳳山300年古井「午時水」民眾瘋搶 洗澡擦身能趨吉避兇

高雄鳳山赤山地區具300年歷史的龍目井，每年在端午節中午，開放民眾取「午時水」祈福，今日現場聚集超過100名為民眾排隊，每人提著大小水桶，希望將午時水帶回家洗澡、煮水，達到「趨吉避凶」效用，相傳午時水能治病、淨身、強運；而梓官區赤崁村落的「赤崁古井」也有300多年歷史，終年有活水，同樣吸引大量民眾取水祈福。

午時水是農曆5月5號端午午時（11點到1點）的水，相傳可以趨吉避凶，也有辟邪效果，又稱「極陽水」，古時候民眾會拿來治病、淨身、淨宅、除瘴腐、增強運勢等，民間也說用午時水來泡茶，可讓茶汁更加甘甜芳香。鳳山區的龍目井平時井水乾淨清澈，坐落在路旁還有涼亭、座位，成為鄉里休憩場所，也是地方特色之一。

市議員林智鴻、文衡殿和文山里辦公處也共同製作「平安添財」祈福御守在井旁分送。一名女子今早就來排隊，她說近日母親身體狀況欠佳，希望那午時水帶回家，讓母親擦澡，希望能帶來健康、運勢；另名民眾說，午時水帶回家放2、3年都不會變質，每年都會來取水。龍目井目前共有兩口，水源終年不竭，相傳已200餘年，是早期赤山地區百姓的飲用水，更是鳳山傳統小吃「赤山粿」的原料之ㄧ。

因龍目井水質為微鹼性，含有豐富鐵質，每年端午節很多人都會來取用「午時水」，位於鳳山熱帶園藝試驗分所門口的龍目井為公用井水，由文山里加以整頓，除供應附近住戶取用外，還興建涼亭，開放時間為早上6點半至晚上9點，也會配合學校鄉土教育教學。

而高雄梓官區赤崁村落的「赤崁古井」也有300多年歷史，因井口離海岸僅50公尺，至今還有活水，井中自然湧泉，水質清澈，目前井口外圍已設置欄杆，能透過手動水泵，讓民眾汲取井水，當地在端午節時會安排清理古井，方便民眾汲取「午時水」，今日同樣有大量民眾排隊取井水。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。