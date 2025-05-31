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舊情難再燃！「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟

聯合新聞網／ 綜合報導
對某些星座來說，分手就代表一切都結束了。 圖／ingimage
對某些星座來說，分手就代表一切都結束了。 圖／ingimage

不是所有的感情都有回頭路，尤其對某些星座來說，分手就代表一切都結束了。即便曾經深愛，也能在轉身後不帶留戀，重新出發。他們重視感情，但更珍惜自己的原則與尊嚴。「搜狐網」列出，若你曾愛過以下這三個星座，請明白他們愛得灼熱，卻也能斷得果斷，舊情難再燃，是他們最堅定的選擇。

白羊座：

白羊座的人就像一陣風，愛情來得快、也去得快。他們愛上一個人時熱烈勇敢，願意毫無保留地付出，但若感情出現裂痕，白羊也絕不拖泥帶水。對他們來說，分手不是猶豫不決的反覆，而是徹底結束，轉身就走。他們相信「破鏡難圓」，與其停留過去，不如勇敢面對新的開始。

獅子座：

作為天生的領袖，獅子座在感情中也展現霸氣與堅定。一旦分手，即使心中仍有餘情，也不會輕易回頭。他們的自尊不允許自己低頭，對他們而言，離開的人就不再值得擁有自己的愛。他們選擇用驕傲武裝內心，保護自己，也維持最後的體面。

水瓶座：

水瓶座是三者中最冷靜的一位。他們在感情中並不衝動，分手時更像是旁觀者一樣，用理智分析彼此的問題，一旦確定無法再走下去，就會乾脆放手。他們不沉溺於回憶，也不寄望重來，因為對水瓶來說，過去是經驗，未來才是他們要追求的方向。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 分手

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