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端午禁忌別再信錯！粽子能送整串、水邊也能去 民俗學者破解迷思

聯合新聞網／ 綜合報導
端午節將至，命理師楊登嵙分享此紀念日的華人民俗禁忌。圖／AI生成
端午節將至，命理師楊登嵙分享此紀念日的華人民俗禁忌。圖／AI生成

今天端午節，這個傳統節日有許多禁忌與習俗。有命理師在網路上列出「端午六大禁忌」，包含不能探病、不能行房、不能上山下海、不能送整串粽子、不能亂丟平安符等，引發不少民眾關心。但民俗學者溫宗翰對此表示，這些說法多數缺乏文化與歷史根據，甚至是無中生有的謠言，不值得過度迷信。

溫宗翰在臉書提及，其中關於香包遺失是否會招來厄運的說法，溫宗翰指出，香包的前身是結合清代虎子繭、五色縷與香囊等物，兼具驅瘟與實用功能，常見老虎造型是為了守護孩童。文獻中記載，這類避邪物品本來就是設計來「丟棄」的，例如虎子繭要在端午中午丟掉。民俗認為，護身物遺失代表幫你擋災，反而是好事，與招厄無關。

至於「端午不能靠近水域」的說法，他更直接否定，指出五月節實際上就是漢民族的夏至，在陽氣最盛的時節，靠近水域進行划龍舟、洗浴、喝午時水等行為，本就是為了祛病驅邪、陰陽調和。因此，「不能靠近水域」的說法根本違背節俗邏輯。

粽子相關的禁忌也是大家關注的焦點。坊間流傳送整串粽子等於「送節」，有喪事之意。溫宗翰說明，台灣確實有此民俗說法，建議在贈送粽子時將其解開，象徵事情順利「解敨」。若非要送整串，也可象徵性地以一元賣出，避免「帶孝」的忌諱。但若只是日常分享粽子，毋須過度驚慌。

至於其他禁忌如「端午忌探病」、「禁止行房」等，溫宗翰則持保留態度。他表示，端午在古代確實被視為「惡月」，因此民眾多以「安康」、「平安」為祝福語，不如「快樂」來得常見。但這些說法頂多是節俗中的文化用語，並非絕對禁忌。

粽子 端午節

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