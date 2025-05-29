壞運掰掰 專家曝端午節「5生肖傳統淨化法」：提升能量最有效

端午節不僅是品嚐粽子的節日，傳統習俗中也蘊藏一套完整的「淨化身心」法則。近年來隨著民眾對能量調整與情緒健康的重視，端午習俗中的香包、午時水、艾草菖蒲等儀式，也被重新理解為一種具儀式感的心理安撫方式。

塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專分享，利用傳統的淨化方式，最夠有效提高自身能量。有趣的是，不同生肖在習俗裡也有各自對應的淨化方式，象徵著與個人特質呼應的調整策略。

鼠：午時水擦身安定焦慮

對思緒靈敏、易感焦躁的屬鼠者而言，使用「午時水」擦身是常見端午儀式之一。所謂午時水，指的是正午陽氣最盛時取的清水，加入艾草與菖蒲後擦拭身體，傳統上被認為能除穢驅邪。心理學觀點則指出，這類儀式性清潔行為有助穩定情緒與建立安全感。

龍：佩戴香包穩定氣場

屬龍者自信強勢，常在人際互動中承受較多關注。配戴艾草、丁香等藥草製成的傳統香包，不僅是辟邪習俗，也是一種氣味療法形式。藉由香氣包圍，在心理層面創造個人邊界，達到安定效果。

猴：門掛艾草築起心理防線

活潑好動的屬猴者，適合在居家環境懸掛艾草與菖蒲，據信能阻擋負能量入侵。這項習俗源於傳統驅邪概念，今則被理解為透過植物氣味營造安全感，也反映人們對居家空間潔淨與能量流動的重視。

雞：雄黃點額象徵驅散負評

屬雞者形象敏感，傳統上會在端午節以雄黃酒輕點額頭及身體要穴，象徵阻絕流言與不良氣場。雖現代人多不使用含毒性雄黃，但類似儀式仍保留其象徵意涵，成為一種自我暗示與心念聚焦的方式。

豬：五彩繩象徵平衡與祝福

為了幫助易受情緒影響的屬豬者保持穩定，端午節配戴象徵五行平衡的五彩繩成為普遍習俗。現代設計也融入時尚風格，讓民俗與生活美感結合，成為一種象徵轉運與祈福的文化符號。

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