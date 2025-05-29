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三大生肖端午旺到爆！屬豬運勢奪冠 這類人感情要有分寸

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆5月迎來全新運勢轉折。示意圖／AI生成
農曆5月迎來全新運勢轉折。示意圖／AI生成

農曆5月迎來全新運勢轉折，命理老師雨揚點名豬、羊、狗三大生肖，事業、人際與金錢運皆有突破性發展。特別是5月31日端午節，被視為轉運吉日，若能把握良機，將有望為下半年開啟連連好運。

第一名：生肖豬

事業如日中天，有望因過去表現佳，獲得主管重用，即使遭遇小人也能順利化解。桃花運強盛，單身者適合透過長輩牽線認識新對象。健康方面整體穩定，財運大開，與親友互動愈多，愈有機會打通財脈。

第二名：生肖羊

職場運旺盛，有機會參與重大決策或被賞識提拔。感情方面單身者展現幹練魅力，有伴者適合安排小旅行增溫情感。健康良好，適合出遊放鬆，財運則有意外之喜，建議將部分收入用於家庭，財富能量更能延續。

第三名：生肖狗

職場上挑戰與機會並存，可能接下重要任務，憑藉領導力與實力大放異彩。感情方面有升溫跡象，單身者戀情有望開花結果。有伴者注意分寸，守住情感底線。財運方面投資運看好，兼職機會浮現，只要審慎評估，即可穩健累積資產。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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