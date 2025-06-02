本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「氣運驚人」：財庫更飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要提供最適合的建議，就能令自己的業績更上一層樓，有人則是保持專業態度，就能讓自己的財庫變得更加飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

圖／聯合新聞網製作

第五名：血型A型+生肖屬雞

在工廠工作確實忙累，除了職場安全外，也需要注意許多事項，但本周可能要更忙碌一些了，在這段時間裡，你所屬的部門，將需要全力趕工，由於公司所接的訂單較為急迫，因此加班的情況就在所難免了，不過不用感到厭倦，只要能做好這一單，除了可以領到加班費外，必定還會有額外獎金。

第四名：血型O型+生肖屬虎

網路世界越發蓬勃，競爭力也就越強烈，如果是你經營網路商店的人，特別是食品相關，本周好運來臨，在這段時間裡，可以多備一些食材，並做一些促銷活動，就能夠吸引到大批網友前來消費，同時也會提升知名度，你只需要顧好品質，並準時出貨，就能讓自己的荷包大賺一筆。

第三名：血型O型+生肖屬狗

隨著生活品質不斷提升，人們對於居家環境的要求也變得不再隨便，如果你是傢俱店的銷售員，本周在言語上特別有說服力，這段時間裡，若遇到客戶前來，可以大膽的向前詢問需求，並提供最適合的建議，記得保持親切的笑容，就能讓客人願意爽快買單，令自己的業績更上一層樓。

第二名：血型B型+生肖屬羊

所謂醫者父母心，醫生不僅需要專業技能，更要有一顆慈悲心去關懷每一位病人，如果你是醫生，特別是中醫傷科相關，例如推拿或針灸等，本周求助於你的病人將會大增，在這段時間裡，請你一定要細心地為每一位病患診療，除了能幫助他人外，也可提升知名度，在救人的過程中同時財源廣進。

第一名：血型AB型+生肖屬鼠

人類文明不斷的在往前邁進，科技發展也日新月異，如果你是3C相關的銷售業者，特別是大型電腦主機的販售商，本月氣運相當驚人，在這段時間裡，有機會簽下一筆大合約，進行一件大專案，只要能保持專業的態度，完成客戶需求，就能讓自己的財庫變得更加飽滿，同時也贏得好評。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。