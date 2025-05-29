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端午連假明日登場！開財運指南大公開…雙子汰舊換新、射手換「1錢包」吸財

聯合新聞網／ 綜合報導
塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享十二星座的端午開運技巧。 示意圖／ingimage
塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享十二星座的端午開運技巧。 示意圖／ingimage

端午連假明日登場，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專整理了十二星座的「開財運指南」。提醒大家端午佳節，除了劃龍舟、吃粽子，更是為自己開創財運的好時機！艾菲爾強調這些方法不僅充滿趣味，更蘊含著深厚的文化寓意，在享受節慶氛圍的同時，也能為自己的財運添磚加瓦。建議參考太陽、上升星座。

牡羊座

端午當天午時（上午11點至下午1點），準備一盆「午時水」，把自己常用的所有首飾、耳環、隨身鑰匙通通丟入水中浸泡半小時，想像這些物品吸飽了陽氣。注意「取出後不擦乾」，讓它們自然風乾，象徵財運的重新洗牌與淨化，吸引更多財富。

金牛座

為自己打造「金粽財庫」！端午當天選擇最喜歡、花色最喜氣的粽子造型香包，將它放在一個小盒子裡，並在旁邊放幾枚硬幣，放在自己房間的財位（通常是進門的斜對角）。艾菲爾指出，這樣的金粽財庫象徵財富的累積與豐收，放置到香包完全無味後，用紅布包或紅包袋裝起來收在衣櫃深處。

雙子座

端午節期間雙子需要大掃除！不過是「徹底整理電子錢包」。建議將所有不常用的軟體、過期的優惠券、甚至零散的紅包記錄全部刪除。艾菲爾表示此舉象徵「汰舊換新」，清除數位世界的雜亂，為新的財富流入創造空間，同時也提醒自己更精準地管理數位資產。

巨蟹座

在端午節當天，準備一個小巧精緻的木質或銅製葫蘆掛件，掛在房間門把上。艾菲爾透露葫蘆在傳統文化有「收納財氣、化煞為財」的象徵。讓它在每天開關門時輕輕晃動，彷彿就在收集財氣，同時還能將不好的能量擋在門外。

獅子座

端午當天在家中使用柑橘類如甜橙、佛手柑的香氛精油擴香或點上相關的香氛蠟燭。艾菲爾表示柑橘香氣有「大吉大利」的寓意，能提升氣場，吸引正能量和財富，滿室的柑橘香氣將點亮你的財運大道。

處女座

購買一個迷你版越精緻越好的龍舟模型，在端午節放置在書桌或辦公桌。同時在龍舟內放入三枚1元硬幣。龍舟象徵「一帆風順，滿載而歸」，硬幣則代表財富，意指財運像龍舟般乘風破浪，載滿財富而來。

天秤座

端午節當天，佩戴一條由綠（木）、紅（火）、黃（土）、白（金）、藍或黑（水）五種顏色絲線編織而成的五色繩手鍊。五色繩有「趨吉避兇、招財納福」的寓意，還能在社交時提升個人魅力，間接帶來貴人與財富機會。艾菲爾提醒需要持續配戴至少30天，讓好運常伴左右。

天蠍座

端午當天，在家中財位，通常是進門的斜對角的地方放置一隻「三腳金蟾蜍」雕像。切記將金蟾口中含錢幣的頭朝屋內，象徵「只進不出」，另外在放置前，記得用少許午時水輕輕擦拭金蟾，並在旁邊放一小碟清水，增強其招財靈性。

射手座

建議射手在端午換一個大象造型的零錢包！並在當天將所有零錢放進這個新的零錢包。艾菲爾指出大象在許多文化中被視為「智慧、力量與財富」的象徵，長長鼻子更有「吸財」寓意。

摩羯座

摩羯可將一串「五帝錢」用紅線串起來，在端午當天將其掛在冰箱門內側或放置在頂部。冰箱象徵家中的「財庫」，五帝錢則具有鎮宅、招財等作用，有助於財富的累積與穩定。

水瓶座

端午節吃粽子時，可另外取下一片新的完整粽葉洗淨並晾乾。將這片粽葉當作書籤，夾在你正在閱讀的財經書籍或任何與知識學習相關的書籍中，象徵著「智慧生財」，透過學習與創新為自己開闢財富之路。

雙魚座

端午節當天可以購買一個龍舟造型的香包隨身攜帶。香包內常含有艾草、雄黃等，有避邪化煞之效，此外龍舟香包不僅能帶來好運，其散發的香氣也能淨化磁場，吸引貴人相助，間接帶來財富機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

端午節 星座

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