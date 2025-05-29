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吃人夠夠、沒在客氣？「5星座」容易被寵壞...家寧雙魚座上榜

聯合新聞網／ 澤誼老師
「眾量級 CROWD」網紅情侶檔Andy、家寧糾紛延燒至今。圖／摘自臉書
「眾量級 CROWD」網紅情侶檔Andy、家寧糾紛延燒至今。圖／摘自臉書

最近家寧事件炸鍋，有人說她愛錢、貪得無厭，有人說是被寵壞了。但說真的，「被寵就上癮」的人，你我身邊根本一堆，只是沒紅到上新聞而已。最誇張的那幾類人，我只能說⋯⋯看星盤會提前避雷。

以下這幾個星座，一旦被寵，就會直接從「好相處」變成「管你欠我」，可看太陽跟月亮星座。

牡羊座：衝動索取，寵愛是我的權利

牡羊座天生自帶一股「我想要就要」的霸氣。他們熱情又直接，被寵愛時會覺得這是理所當然，甚至把對方的付出當成自己的戰利品。一旦有人對他們好，他們會迅速上癮，開始要求更多關注、更多資源，完全不覺得自己過分。對牡羊座來說，理直氣壯地說：「你愛我，就該給我更多！」他們的得寸進尺來自於天真的自我中心，卻往往讓身邊人苦不堪言。

獅子座：王者心態，寵愛是我的王冠

獅子座他們享受被捧在手心的感覺，認為寵愛是他們與生俱來的待遇。一旦有人對他們好，獅子會迅速膨脹，把對方的付出當成自己的舞台。他們會要求更多的讚美、更多的金錢支持，甚至把身邊人當成自己的「臣民」。獅子座的得寸進尺，來自於他們對「被崇拜」的無限渴望，卻往往讓愛他們的心累。

射手座：自由至上，寵愛是我的燃料

射手座他們追求自由，卻也愛被寵著。當有人對他們好，他們會把這份寵愛當成自己冒險的後盾，然後肆無忌憚地索取更多。況且他們算是十二星座對責任跟道德感比較不遵守的人，所以對他來說，這一切都是體驗的一部分。射手座的得寸進尺，來自於他們對「無限可能」的貪心，卻常讓人覺得他們不懂感恩。

雙魚座：情感勒索，寵愛是我的氧氣

雙魚座，這個水象星座看似溫柔無害，但被寵愛後卻能展現驚人的「索取力」。他們擅長用情感綁架身邊人，總是楚楚可憐地說：「拜託你，我真的過不下去了。」一旦有人對他們好，雙魚會迅速依賴，甚至把對方的付出當成理所應當。他們會用眼淚和軟弱，讓你不斷索討更多。雙魚座的得寸進尺，來自於他們對愛的過度渴求，但這種「吸血式」的依賴，往往讓人喘不過氣。

金牛座：物質至上，寵愛是我的財庫

金牛座他們對寵愛的定義往往與物質掛鉤。當有人對他們好，他們會默默計算這份「好」的價值，然後開始期待更多實際的回報。金牛座被寵壞後，會變得極度貪婪，無論是金錢、禮物還是生活上的照顧，他們都要更多金牛座的得寸進尺，來自於他們對安全感的極端追求，但這種執念，卻常讓身邊人感到壓力山大。

寵人本來沒錯，但不是所有人都知道怎麼「好好被對待」。尤其這幾個星座，一旦踩進「被寵模式」，他們會自動切換成另一種邏輯：不是感謝，而是預期。

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 家寧 Andy

澤誼老師

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