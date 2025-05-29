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千萬別跟「3星座女」冷戰！小心感情挽回無門 追悔莫及

聯合新聞網／ 綜合報導
冷戰往往是感情中最危險的暗流，有3個星座的女性，最禁不起冷戰的折磨。圖／AI生成
冷戰往往是感情中最危險的暗流，有3個星座的女性，最禁不起冷戰的折磨。圖／AI生成

在愛情的長河中，冷戰往往是最危險的暗流，它不見刀光劍影，卻能悄悄摧毀一段感情的根基。尤其對某些星座的女生而言，冷戰不僅是一場情緒的拉鋸，更像是心靈的折磨，一旦進入那片無聲的冰原，便可能再也回不到當初的溫度。「搜狐」點名以下這3個星座的女性，就是在冷戰中最容易受到傷害、也最難修復感情裂痕的代表，建議遇感情問題，另一半切勿選擇冷處理或拖延，不要等到花枯葉落，才知挽回無門。

巨蟹座／柔情似水，卻最怕被冰封

巨蟹座的女生內心如水般溫柔細膩，對於情感極度敏感。她們在戀愛中渴望安全感與情緒上的支持，把伴侶視為人生最重要的依靠。一旦遭遇冷戰，那種忽然被隔絕的感覺，會讓她們陷入深深的孤獨與不安。她們不善爭執，更害怕衝突，往往選擇沉默來逃避傷害，但這份沉默卻也成了感情逐漸疏離的開端。即使心中仍愛著對方，巨蟹女也可能因為害怕再次受傷，而選擇關閉心門，從此不再主動靠近。

雙魚座／情感豐沛，幻想與現實的撕裂最致命

雙魚座女生是十二星座中最富幻想的浪漫主義者，她們對愛情的期待幾近童話，總渴望被深愛、被呵護。然而，當冷戰來臨，這座築在幻想上的愛情堡壘瞬間崩塌。雙魚女容易把對方的冷淡無限放大，腦中開始編織各種負面劇情，從懷疑對方變心，到預演分手場景，全都一一上演。她們害怕主動示弱，只能在內心的戲劇中反覆折磨自己，期待對方如同英雄般出現解救。若久等無果，那顆曾經炙熱的心，將在失望與委屈中慢慢冷卻。

處女座／外冷內熱，完美主義反噬情感

處女座的女生理性外表下，藏著一顆容易受傷的心。她們對愛情有極高的標準，對自己與對方都要求完美。在冷戰發生時，她們往往開始不斷檢視雙方的問題，並將錯誤放大內化，形成一種自我與對方的雙重折磨。即使內心渴望和解，處女女仍會因為自尊與原則而選擇「表面冷靜」，不輕易低頭。在這種長期的僵持中，感情逐漸被消耗殆盡。等到她終於決定修補，往往為時已晚，只能黯然看著愛情崩塌。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

運勢 星座 感情運 冷戰

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