6月生肖運勢／鼠工作亮眼、羊逢凶化吉、馬財運有發展

新的月份即將到來，你會有好運還是壞運呢，需要注意些什麼事情呢，一起來看看，十二生肖的本月運勢。

屬鼠人

本月鼠寶寶，在工作上會有很不錯的表現，可以好好努力，就會有非常亮眼的成績，但記得在談事情的時候，要溫和一點，不要有太強勢的態度，金錢的使用上較為大方，需要多節制，以免荷包透支。

屬牛人

本月牛寶寶，有很不錯的工作動力，只是過程中容易遇到阻礙，心情上需要多加調適，不要氣餒，只要不放棄，就會有好成果，感情上有機會邂逅不錯的對象，要記得留下聯絡方式，日後才有發展的機會。

屬虎人

本月虎寶寶，在消費上有較強的物慾，也有點虛榮，因此在購物上要多加三思，不要受到他人影響，就買了不切實際的商品，在感情上要認真，不要太花心，以免因為三心二意，最後只剩一場空。

屬兔人

本月兔寶寶，在工作上算是平順，正好可以藉此機會調整步伐，看看有那些地方需要改進，另外也可多充實自己的專業技能，在感情上很甜蜜，如果想論及婚嫁，可以釋出訊息，能夠得到不錯的回應。

屬龍人

本月龍寶寶，工作上較為忙碌，有很多事情等著你去處理，讓你花費許多心力，建議不要給自己太大的壓力，一切循序漸進就好，財運上可以做些投資，透過專業人士的建議，能夠獲得不錯的收益。

屬蛇人

本月蛇寶寶，是突破的一個月，在過去工作上所遇到的瓶頸，將會逐一打破，記得不要忘記幫助過你的人，要懂得感恩，日後仍會得到助力，單身的人要大膽主動一點，就有機會在本月脫單。

屬馬人

本月馬寶寶，充滿豐沛的積極性，容易將許多事情都攬在身上，讓自己變得疲於奔命，雖然熱心是件好事，但記得要量力而為，在財運上有不錯的發展，專注於自己的工作上，就能帶來豐碩的收穫。

屬羊人

本月羊寶寶，在職場上與同事間的相處關係很不錯，如果遇到困難跟麻煩，都能得到同事或長官的幫助，讓你逢凶化吉，在情感上可以買一些小東西送給對方，能讓對方感到歡喜，加深彼此間的甜蜜度。

屬猴人

本月猴寶寶，容易有工作滿檔的情況，長官所交付的任務較多，常常會忙得暈頭轉向，但是不要抱怨，你的努力，公司都看在眼裡，日後將會成為提拔的人選之一，感情上較為空白，先努力在工作上為佳。

屬雞人

本月雞寶寶，在工作上有許多選擇的機會，但是要多加評量，別想全部擁有，該放手的部分就不要強求，才能達到最佳效率，在情感上要多注意另一伴的情緒，多給予關心，彼此間的感情才不會越來越平淡。

屬狗人

本月狗寶寶，在各方面的事務上，容易呈現較慵懶的狀況，但本月運勢其實不錯，因此可別錯過好時機，只要好好認真，就會有不錯的成績，健康上要小心筋骨，多做伸展，才不會有扭傷或拉傷的情況。

屬豬人

本月豬寶寶，在工作上會有一些晚輩前來請教，你可以多給予幫助，同時教學相長，不僅可以讓自己更精進，也能結下好人緣，在財運上可以嘗試一些短線投資，只要不貪心，就夠得到很不錯的收穫。

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